Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
Евакуація з громад Одещини після атак рф не планується - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що евакуація населення з деяких громад Одеської області після атак РФ не планується. Він зазначив, що ситуація в громадах нормальна, а питання щодо продуктів та пенсій врегульовані.

Евакуація з громад Одещини після атак рф не планується - віцепрем'єр

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що евакуація населення з деяких громад Одеської області після атак рф не планується. Про це урядовець сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи плануються заходи з евакуації населення, де складається тривожна ситуація, Кулеба відповів: "Ні, не планується".

"Ми були в різних громадах, спілкувалися з керівниками громад. Ситуація абсолютно нормальна. Люди були збентежені тим, що не буде продуктів, задавали питання, як їм будуть отримувати пенсію, але сьогодні, коли там ситуація вирівнялась, взагалі не було ніяких питань", - сказав Кулеба.

Нагадаємо

Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, внаслідок чого проїзд мостом наразі неможливий. Як альтернатива було розгорнуто понтонну переправу.

Павло Башинський

СуспільствоУНН-Одеса
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Одеська область