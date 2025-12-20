Евакуація з громад Одещини після атак рф не планується - віцепрем'єр
Київ • УНН
Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що евакуація населення з деяких громад Одеської області після атак РФ не планується. Він зазначив, що ситуація в громадах нормальна, а питання щодо продуктів та пенсій врегульовані.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що евакуація населення з деяких громад Одеської області після атак рф не планується. Про це урядовець сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання, чи плануються заходи з евакуації населення, де складається тривожна ситуація, Кулеба відповів: "Ні, не планується".
"Ми були в різних громадах, спілкувалися з керівниками громад. Ситуація абсолютно нормальна. Люди були збентежені тим, що не буде продуктів, задавали питання, як їм будуть отримувати пенсію, але сьогодні, коли там ситуація вирівнялась, взагалі не було ніяких питань", - сказав Кулеба.
Нагадаємо
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, внаслідок чого проїзд мостом наразі неможливий. Як альтернатива було розгорнуто понтонну переправу.