Эвакуация из общин Одесской области после атак РФ не планируется - вице-премьер
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заявил, что эвакуация населения из некоторых общин Одесской области после атак РФ не планируется. Он отметил, что ситуация в общинах нормальная, а вопросы по продуктам и пенсиям урегулированы.
Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что эвакуация населения из некоторых общин Одесской области после атак РФ не планируется. Об этом чиновник сказал во время общения с журналистами, передает УНН.
Подробности
Отвечая на вопрос, планируются ли мероприятия по эвакуации населения, где складывается тревожная ситуация, Кулеба ответил: "Нет, не планируется".
"Мы были в разных общинах, общались с руководителями общин. Ситуация абсолютно нормальная. Люди были обеспокоены тем, что не будет продуктов, задавали вопросы, как им будут получать пенсию, но сегодня, когда там ситуация выровнялась, вообще не было никаких вопросов", - сказал Кулеба.
Напомним
Мост в Маяках на Одесчине подвергся более чем 5 вражеским ударам, в результате чего проезд по мосту сейчас невозможен. В качестве альтернативы была развернута понтонная переправа.