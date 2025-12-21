Бригады экстренной медпомощи на юге Одесской области работают бесперебойно, маршруты госпитализации оперативно скорректированы - Кипер
Учреждения здравоохранения юга Одесской области продолжают работать в штатном режиме. Бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают бесперебойно. Маршруты госпитализации оперативно скорректированы с учетом объездных путей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
По словам Кипера, несмотря на усложнение транспортного сообщения, медицинская помощь жителям южных районов области оказывается в полном объеме. Система здравоохранения работает стабильно и находится на контроле.
Глава Одесской ОВА обнародовал важную информацию для жителей юга Одесской области:
🔹 бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают бесперебойно. Маршруты госпитализации оперативно скорректированы с учетом объездных путей;
🔹 больницы и амбулатории продолжают оказывать экстренную, неотложную, плановую, амбулаторную и стационарную медицинскую помощь;
🔹 все медицинские учреждения обеспечены персоналом, медикаментами и имеют достаточный запас топлива для работы генераторов.
В случае возникновения неотложных состояний экстренная медицинская помощь вызывается в обычном порядке по номеру 103, добавил Кипер.
Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации осуществляет постоянный мониторинг ситуации и обеспечивает координацию между учреждениями здравоохранения области. Для максимальной безопасности пациентов в сложных случаях - налажено четкое внутреннее взаимодействие. При необходимости направления пациента в учреждения здравоохранения центральной части региона - Департамент здравоохранения обеспечивает контроль, оперативное сопровождение и оптимальный маршрут
Кипер также призвал жителей южной Одесской области сохранять спокойствие и доверять профессионализму и преданности делу медицинских работников. Система здравоохранения области работает слаженно и надежно.
