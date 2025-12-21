$42.340.00
Бригады экстренной медпомощи на юге Одесской области работают бесперебойно, маршруты госпитализации оперативно скорректированы - Кипер

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Учреждения здравоохранения юга Одесской области функционируют в штатном режиме, бригады экстренной помощи работают бесперебойно. Маршруты госпитализации скорректированы с учетом объездных путей, обеспечивая полный объем медицинской помощи.

Бригады экстренной медпомощи на юге Одесской области работают бесперебойно, маршруты госпитализации оперативно скорректированы - Кипер

Учреждения здравоохранения юга Одесской области продолжают работать в штатном режиме. Бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают бесперебойно. Маршруты госпитализации оперативно скорректированы с учетом объездных путей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По словам Кипера, несмотря на усложнение транспортного сообщения, медицинская помощь жителям южных районов области оказывается в полном объеме. Система здравоохранения работает стабильно и находится на контроле.

Эвакуация из громад Одесской области после атак рф не планируется - вице-премьер20.12.25, 18:53 • 3280 просмотров

Глава Одесской ОВА обнародовал важную информацию для жителей юга Одесской области:

🔹 бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф работают бесперебойно. Маршруты госпитализации оперативно скорректированы с учетом объездных путей;

🔹 больницы и амбулатории продолжают оказывать экстренную, неотложную, плановую, амбулаторную и стационарную медицинскую помощь;

🔹 все медицинские учреждения обеспечены персоналом, медикаментами и имеют достаточный запас топлива для работы генераторов.

В Одесской области частично восстановили сообщение после атак рф: какой транспорт может двигаться через Днестр20.12.25, 20:14 • 4640 просмотров

В случае возникновения неотложных состояний экстренная медицинская помощь вызывается в обычном порядке по номеру 103, добавил Кипер.

Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации осуществляет постоянный мониторинг ситуации и обеспечивает координацию между учреждениями здравоохранения области. Для максимальной безопасности пациентов в сложных случаях - налажено четкое внутреннее взаимодействие. При необходимости направления пациента в учреждения здравоохранения центральной части региона - Департамент здравоохранения обеспечивает контроль, оперативное сопровождение и оптимальный маршрут 

- отметил глава Одесской ОВА.

Кипер также призвал жителей южной Одесской области сохранять спокойствие и доверять профессионализму и преданности делу медицинских работников. Система здравоохранения области работает слаженно и надежно.

На границе с Молдовой расширяют пропуск автобусов после атак рф на Одесскую область - вице-премьер20.12.25, 20:58 • 3854 просмотра

Антонина Туманова

