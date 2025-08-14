"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8

Передача Госавиаслужбой полномочий на сопровождение ремонтной документации для вертолетов Ми-8 иностранной компании AAL Group Ltd, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом, может нарушать санкционное законодательство и представлять угрозу для Украины. О возможных последствиях и специфике реагирования правоохранительных органов в таких случаях рассказал бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

В Украине ремонт и модернизация вертолетов Ми-8 возможны только при наличии согласования от распорядителя ремонтной документации. Из-за того, что производителем этих вертолетов являются российские предприятия, Госавиаслужба, которую возглавляет Александр Бильчук, должна была определить уполномоченного распорядителя в Украине, чтобы обеспечить продолжение работ.

Служба безопасности Украины акцентировала на необходимости выбрать государственное предприятие для избежания рисков. Однако, вместо государственной структуры, Госавиаслужба выбрала иностранную частную компанию AAL Group Ltd.

По данным из открытых источников стало известно, что эта компания имеет сертификацию от российских заводов и потенциально сотрудничает с российскими предприятиями через торговые цепочки. Кроме того, в 2024 году она объявила о стратегическом партнерстве с южноафриканской Paramount Group − компанией, которую журналисты связывают с поставками техники в рф, которая впоследствии применялась против Украины.

В этом контексте бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец отмечает, что подобные решения государственных органов могут иметь серьезные последствия.

"Если действительно есть факт предоставления преднамеренного преимущества предприятиям, связанным с бизнесом и экономикой страны-агрессора, это можно квалифицировать как действия, направленные на подрыв национальной безопасности нашего государства. Конечно, это является компетенцией Службы безопасности Украины. Поэтому это должно стать основанием, если даже не для регистрации и проведения досудебного расследования, то по меньшей мере для проведения контрразведывательных мероприятий", − отметил бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.

Детализируя риски безопасности, стоит отметить, что передача полномочий AAL Group Ltd несет риск передачи чувствительной технической информации в страну-агрессор, опасность установки средств контроля или саботажа через доступ к ремонтным процессам, а также формирование стратегической зависимости оборонного комплекса Украины от структуры, связанной с рф.

На фоне того, что международные партнеры последовательно вводят санкции против россии и оказывают Украине всестороннюю поддержку, шаги украинских государственных структур, которые открывают потенциально пророссийской компании доступ к взаимодействию с Украиной и даже контроль за частью рынка, выглядят по меньшей мере противоречивыми.

Кроме того, подобные решения могут расцениваться как нарушение санкционного законодательства, ведь фактически государственный орган легитимизирует компанию с российским следом. Это подрывает доверие к государственной политике в сфере безопасности и обороны, снижает авторитет украинских предприятий, усложняет сотрудничество с международными партнерами и создает риск потери наработанных десятилетиями компетенций в сфере технического сопровождения Ми-8.

В такой ситуации действительно особенно важна надлежащая реакция правоохранительных органов и спецслужб. В то же время Алексей Баганец объясняет, что реакция Службы безопасности не сразу может быть публичной, но это не означает отсутствия действий.

"Это не обязательно означает, что они должны сразу информировать о проведении каких-либо мероприятий, например, оперативного характера. Это государственная тайна, и ее нельзя озвучивать (…) Если подходить по-государственному и в соответствии с требованиями Конституции и законов страны, то это информация, которая может быть обнародована, когда есть результат − выявленный и задокументированный факт, например, зарегистрированное уголовное производство", − пояснил Алексей Баганец.

Напомним

Решение Госавиаслужбы также вызвало острую реакцию у парламентариев. В частности, народный депутат Михаил Цымбалюк назвал его "экономически нецелесообразным и недопустимым", особенно в военное время, когда в Украине есть сертифицированные компании со всеми необходимыми компетенциями.

Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул, что соответствующее решение не только может содержать очень существенные риски для сектора безопасности и обороны, оно является вообще антигосударственным. Парламентарий призвал отменить его и отстранить Александра Бильчука с должности главы Государственной авиационной службы Украины. Соответствующие вопросы он уже поднял перед Службой безопасности Украины и Премьер-министром.

В свою очередь народный депутат Юрий Здебский настаивает, что из-за общественного резонанса и опасений относительно безопасности решения должны быть тщательно проанализированы и дана правовая оценка соответствующими органами − СБУ и Нацполицией.