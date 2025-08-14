"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8

Передача Державіаслужбою повноважень на супровід ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії AAL Group Ltd, яку пов’язують з російським оборонно-промисловим комплексом, може порушувати санкційне законодавство та становити загрозу для України. Про можливі наслідки та специфіку реагування правоохоронних органів у таких випадках розповів колишній заступник Генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець в ексклюзивному коментарі для УНН.

Деталі

В Україні ремонт та модернізація гелікоптерів Ми-8 можливі лише за наявності погодження від розпорядника ремонтної документації. Через те, що виробником цих вертольотів є російські підприємства, Державіаслужба, яку очолює Олександр Більчук, мала визначити уповноваженого розпорядника в Україні, аби забезпечити продовження робіт.

Служба безпеки України акцентувала на необхідності обрати державне підприємство для уникнення ризиків. Утім, замість державної структури, Державіаслужба обрала іноземну приватну компанію AAL Group Ltd.

За даними з відкритих джерел стало відомо, що ця компанія має сертифікацію від російських заводів та потенційно співпрацює з російськими підприємствами через торговельні ланцюги. Окрім того, у 2024 році вона оголосила про стратегічне партнерство з південноафриканською Paramount Group − компанією, яку журналісти пов’язують із постачанням техніки до рф, що згодом застосовувалася проти України.

У цьому контексті колишній заступник Генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець зауважує, що подібні рішення державних органів можуть мати серйозні наслідки.

"Якщо дійсно є факт надання навмисної переваги підприємствам, пов'язаним з бізнесом та економікою країни-агресора, це можна кваліфікувати як дії, спрямовані на підрив національної безпеки нашої держави. Звичайно, це є компетенцією Служби безпеки України. Тому це повинно стати підставою, якщо навіть не для реєстрації та проведення досудового розслідування, то щонайменше для проведення контррозвідувальних заходів", − зазначив колишній заступник Генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець.

Деталізуючи безпекові ризики, варто зазначити, що передача повноважень AAL Group Ltd несе ризик передачі чутливої технічної інформації до країни-агресора, небезпеку встановлення засобів контролю або саботажу через доступ до ремонтних процесів, а також формування стратегічної залежності оборонного комплексу України від структури, пов’язаної з рф.

На тлі того, що міжнародні партнери послідовно запроваджують санкції проти росії та надають Україні всебічну підтримку, кроки українських державних структур, які відкривають потенційно проросійській компанії доступ до взаємодії з Україною і навіть контроль за частиною ринку, виглядають щонайменше суперечливими.

Окрім того, подібні рішення можуть розцінюватися як порушення санкційного законодавства, адже фактично державний орган легітимізує компанію з російським слідом. Це підриває довіру до державної політики у сфері безпеки та оборони, знижує авторитет українських підприємств, ускладнює співпрацю з міжнародними партнерами та створює ризик втрати напрацьованих десятиліттями компетенцій у сфері технічного супроводу Ми-8.

У такій ситуації дійсно особливо важливою є належна реакція правоохоронних органів та спецслужб. Водночас Олексій Баганець пояснює, що реакція Служби безпеки не одразу може бути публічною, але це не означає відсутності дій.

"Це не обов'язково означає, що вони повинні одразу інформувати про проведення будь-яких заходів, наприклад, оперативного характеру. Це є державна таємниця, і її не можна озвучувати (…) Якщо підходити по-державному та відповідно до вимог Конституції і законів країни, то це інформація, яка може бути оприлюднена, коли є результат − виявлений і задокументований факт, наприклад, зареєстроване кримінальне провадження", − пояснив Олексій Баганець.

Нагадаємо

Рішення Державіаслужби також викликало гостру реакцію в парламентарів. Так, народний депутат Михайло Цимбалюк назвав його "економічно недоцільним і неприпустимим", особливо у воєнний час, коли в Україні є сертифіковані компанії з усіма необхідними компетенціями.

Нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив, що відповідне рішення не лише може містити дуже істотні ризики для сектору безпеки і оборони, воно є взагалі антидержавним. Парламентар закликав скасувати його та відсторонити Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби України. Відповідні питання він уже порушив перед Службою безпеки України та Прем'єр-міністром.

Своєю чергою народний депутат Юрій Здебський наполягає, що через суспільний резонанс і побоювання щодо безпеки рішення повинні бути ретельно проаналізовані і дана правова оцінка відповідними органами − СБУ та Нацполіцією.