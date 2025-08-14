Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе

Народный депутат Сергей Кузьминых, глава парламентского подкомитета по вопросам фармации, в последние месяцы активно выступает с громкими заявлениями за снижение цен на лекарства. Однако анализ его публичных выступлений и постов в соцсетях показывает, что тезисы нардепа противоречат друг другу, сообщает УНН.

Нардеп Кузьминых снова и снова повторяет, что маркетинговые договоры между аптеками и производителями – это главное зло, которое якобы способствует росту цен на лекарства. Однако эти договоры запрещены правительством еще с 1 марта 2025 года (ред. почти 6 месяцев). Однако результата в виде повышения доступности препаратов так и не произошло. В Министерстве здравоохранения подтверждают: ожидаемого эффекта этот запрет не дал, цены не снизились, а по многим позициям даже выросли. Поэтому на рынке начали активно говорить о том, чтобы вернуть маркетинг. Ведь, очевидно, на стоимость лекарств он не влияет. Поэтому стоит привлекать новые механизмы и инструменты.

Однако Кузьминых беспрестанно говорит: "маркетинг надо запретить, цены на лекарства растут из-за него". При этом удобно упуская главное - стоимость препаратов увеличивается даже несмотря на то, что маркетинга и так нет на рынке уже почти полгода. Поэтому здесь возникает вопрос: действительно ли нардепа, который должен был бы действовать в интересах украинцев, интересует уменьшение цен на лекарства? Или, возможно, он действует в чьих-то других интересах?

А пока маркетинг не восстановлен, пациенты, кроме повышения цен на лекарства, потеряли еще и программы лояльности и скидки, которые аптеки гарантировали именно благодаря маркетинговым платежам. Более того, одна из аптечных сетей даже заявила, что вынуждена остановить работу двух своих мобильных аптек, которые обеспечивали лекарствами села Харьковщины и Херсонщины. Как сообщили представители сети, причиной такого решения стали законодательные изменения, в частности усиление регуляции и отмена маркетинговых договоров. Это резко уменьшило доходы стационарных аптек, за счет которых финансировались мобильные пункты.

Ведь содержание одного мобильного аптечного пункта стоит около 100 тыс. грн в месяц, при этом выручка от продаж не покрывает расходов. Дополнительно на себестоимость влияют требования по специальным холодильникам, генераторам, Starlink и даже средствам РЭБ. Стоимость полностью оборудованной машины составляет 1,45 млн грн.

Поэтому, учитывая такие расходы, 15 июля перестала работать мобильная аптека на Херсонщине, а 29 июля – на Харьковщине. В результате без доступа к лекарствам остались жители 52 населенных пунктов 7 общин Херсонской области. На Харьковщине сейчас действует только один МАП, который обслуживает 92 поселка, но теперь он сможет приезжать в каждый из них только раз в 17 дней. Из-за нехватки финансирования существует риск и его остановки.

Но Кузьминых делает вид, что ничего не замечает. Поэтому такая однобокость заявлений, игнорирование факта, что запрет маркетинга ввел рынок в "кому" и негативно повлиял на общую ситуацию с ценами на препараты, может иметь объяснение.

Как УНН писал ранее, благотворительный фонд братьев Кузьминых в 2016–2018 годах получил более 9,5 млн грн от фонда семьи Загориев – владельцев фармгиганта "Дарница". Сегодня же, кажется, депутат продвигает инициативы, непосредственно выгодные этому фармгиганту, и даже использует идентичные формулировки в своих заявлениях.

Похоже, что под лозунгами "борьбы за пациента" депутат фактически реализует план "Дарницы" по перераспределению рынка: вытеснение конкурентов, давление на аптеки, монополизация полок. Риторика Кузьминых и "Дарницы" совпадает настолько, что юристы уже говорят о возможности лингвистической экспертизы для установления реального авторства заявлений.

Учитывая все это, его двойные стандарты относительно фармацевтического рынка выглядят не как забота о людях, а как выполнение заказа крупного бизнеса.

Пока Кузьминых воюет с "призраками" маркетинговых договоров, цены на лекарства остаются высокими, аптеки в регионах закрываются, а прибыли крупных производителей растут. В этой игре избиратель Кузьминых оказывается на последнем месте в перечне приоритетов.

Напомним

Нардеп имеет еще один неприятный бэкграунд – уголовное производство о получении им полумиллионной взятки, которое слушает Высший антикоррупционный суд вот уже почти три года. По версии следствия, Кузьминых получил "откат" за обещание "порешать" закупку медицинского оборудования в одну из Житомирских больниц для частного предприятия. Однако рассмотрение дела активно затягивается Кузьминых и его адвокатами. Прокурор по делу уже даже просил суд применить к Кузьминых принудительный привод, ведь он своими неявками сорвал более половины судебных заседаний.