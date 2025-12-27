Россия продлила запрет на экспорт бензина до весны

$41.930.00
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
08:50 • 4612 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 17299 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 27136 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 63332 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 41265 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43452 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59060 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29301 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22922 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Эксклюзивы
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59064 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 55152 просмотра
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Донецкая область
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
МиГ-31
Отопление

Россия продлила запрет на экспорт бензина до весны

Киев • УНН

 198 просмотра

В РФ официально продлили временное ограничение на вывоз бензина за пределы страны до 28 февраля. Это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива.

Россия продлила запрет на экспорт бензина до весны

Правительство РФ официально продлило временное ограничение на вывоз бензина за пределы страны до 28 февраля. Решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно постановлению, опубликованному в субботу, запрет касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей топлива. Кроме бензина, под ограничения до конца февраля попали дизельное и судовое топливо, а также другие виды газойлей для стран, которые не занимаются их производством. Предыдущий срок действия этих мер должен был закончиться в текущем месяце.

Причины продления санкций

Россия ввела эти меры в конце августа из-за обострения топливного кризиса. Ситуация ухудшилась в результате регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и портам – от Черного моря до Балтийского побережья.

Атаки привели к дефициту топлива в отдельных регионах и резкому скачку внутренних цен. Несмотря на частичную стабилизацию рынка, цены на заправках остаются высокими, что вынуждает Кремль сохранять экспортные ограничения.

россияне платят за бензин больше, чем американцы: в чем причина 08.12.25, 16:28 • 2923 просмотра

Степан Гафтко

Санкции
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Украина