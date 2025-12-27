Россия продлила запрет на экспорт бензина до весны
Киев • УНН
Правительство РФ официально продлило временное ограничение на вывоз бензина за пределы страны до 28 февраля. Решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива на фоне продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Согласно постановлению, опубликованному в субботу, запрет касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей топлива. Кроме бензина, под ограничения до конца февраля попали дизельное и судовое топливо, а также другие виды газойлей для стран, которые не занимаются их производством. Предыдущий срок действия этих мер должен был закончиться в текущем месяце.
Причины продления санкций
Россия ввела эти меры в конце августа из-за обострения топливного кризиса. Ситуация ухудшилась в результате регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и портам – от Черного моря до Балтийского побережья.
Атаки привели к дефициту топлива в отдельных регионах и резкому скачку внутренних цен. Несмотря на частичную стабилизацию рынка, цены на заправках остаются высокими, что вынуждает Кремль сохранять экспортные ограничения.
