Средняя цена бензина в россии превысила американский уровень и составляет около 67 рублей за литр. Основную часть стоимости формируют налоги и сборы, из-за чего внутренние цены остаются высокими даже при падении мировых котировок на нефть. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В России цены на бензин превысили уровень в США, что является парадоксальным для "страны-бензоколонки". Средняя розничная цена в Америке сейчас составляет $2,98 за галлон, или около 60,3 рубля за литр, тогда как в России – 67,1 рубля. В Саудовской Аравии, еще одном мировом лидере по добыче нефти, литр стоит примерно $0,62, то есть 47 рублей

Механика ценообразования объясняет разницу. В США половину конечной цены формирует стоимость сырой нефти, еще 17% – налоги. В рф доля нефти составляет лишь 10%, тогда как более 60% приходится на налоги и сборы. Это означает, что даже при падении мировых котировок российские потребители не получают выгоды, ведь государство компенсирует бюджетные потери за счет внутреннего рынка.

Аналитики прогнозируют, что цена Brent может снизиться до $50 за баррель в конце следующего года, а к 2027 году – до $40. Стоимость Urals традиционно ниже, тогда как бюджетные расчеты Кремля базируются на $60+. Такое расхождение означает, что дефицит доходов будут перекрывать через подорожание бензина для населения.

Фактически, рядовые россияне платят больше за топливо, чем американцы, и эта тенденция будет только усиливаться. Кремль выставляет счет гражданам, которые становятся главными финансистами государственной политики, независимо от глобальных рыночных трендов