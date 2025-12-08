$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
13:00 • 12651 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
12:25 • 14095 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 12432 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
10:53 • 19584 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 11686 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
10:00 • 12232 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12238 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10232 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
8 грудня, 08:10 • 27405 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
росіяни платять за бензин більше, ніж американці: в чому причина

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Роздрібна ціна бензину в росії становить 67,1 рубля за літр, що вище за ціну в США ($2,98 за галон). Це пояснюється високою часткою податків та зборів у російському ціноутворенні.

росіяни платять за бензин більше, ніж американці: в чому причина

Середня ціна бензину в росії перевищила американський рівень і становить близько 67 рублів за літр. Основну частину вартості формують податки та збори, через що внутрішні ціни залишаються високими навіть при падінні світових котирувань на нафту. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У росії ціни на бензин перевищили рівень у США, що є парадоксальним для "країни-бензоколонки". Середня роздрібна ціна в Америці нині становить $2,98 за галон, або близько 60,3 рубля за літр, тоді як у росії – 67,1 рубля. У Саудівській Аравії, ще одному світовому лідері з видобутку нафти, літр коштує приблизно $0,62, тобто 47 рублів

- йдеться у повідомленні.

Механіка ціноутворення пояснює різницю. У США половину кінцевої ціни формує вартість сирої нафти, ще 17 % – податки. У рф частка нафти становить лише 10 %, тоді як понад 60 % припадає на податки та збори. Це означає, що навіть при падінні світових котирувань російські споживачі не отримують вигоди, адже держава компенсує бюджетні втрати за рахунок внутрішнього ринку.

Аналітики прогнозують, що ціна Brent може знизитися до $50 за барель наприкінці наступного року, а до 2027 року – до $40. Вартість Urals традиційно нижча, тоді як бюджетні розрахунки кремля базуються на $60+. Така розбіжність означає, що дефіцит доходів перекриватимуть через подорожчання бензину для населення.

Фактично, пересічні росіяни платять більше за паливо, ніж американці, і ця тенденція лише посилюватиметься. кремль виставляє рахунок громадянам, які стають головними фінансистами державної політики, незалежно від глобальних ринкових трендів

- додають у розвідці.

Ціни на нафту коливаються поблизу двотижневих максимумів: що вплинуло на ринок 08.12.25, 08:34 • 3318 переглядiв

