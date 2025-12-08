Середня ціна бензину в росії перевищила американський рівень і становить близько 67 рублів за літр. Основну частину вартості формують податки та збори, через що внутрішні ціни залишаються високими навіть при падінні світових котирувань на нафту. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У росії ціни на бензин перевищили рівень у США, що є парадоксальним для "країни-бензоколонки". Середня роздрібна ціна в Америці нині становить $2,98 за галон, або близько 60,3 рубля за літр, тоді як у росії – 67,1 рубля. У Саудівській Аравії, ще одному світовому лідері з видобутку нафти, літр коштує приблизно $0,62, тобто 47 рублів - йдеться у повідомленні.

Механіка ціноутворення пояснює різницю. У США половину кінцевої ціни формує вартість сирої нафти, ще 17 % – податки. У рф частка нафти становить лише 10 %, тоді як понад 60 % припадає на податки та збори. Це означає, що навіть при падінні світових котирувань російські споживачі не отримують вигоди, адже держава компенсує бюджетні втрати за рахунок внутрішнього ринку.

Аналітики прогнозують, що ціна Brent може знизитися до $50 за барель наприкінці наступного року, а до 2027 року – до $40. Вартість Urals традиційно нижча, тоді як бюджетні розрахунки кремля базуються на $60+. Така розбіжність означає, що дефіцит доходів перекриватимуть через подорожчання бензину для населення.

Фактично, пересічні росіяни платять більше за паливо, ніж американці, і ця тенденція лише посилюватиметься. кремль виставляє рахунок громадянам, які стають головними фінансистами державної політики, незалежно від глобальних ринкових трендів - додають у розвідці.

Ціни на нафту коливаються поблизу двотижневих максимумів: що вплинуло на ринок