росія продовжила заборону на експорт бензину до весни

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 4248 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 16931 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 26870 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 62795 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 41035 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 43309 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 58868 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29269 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22903 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20244 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.3м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 17455 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 21927 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 16499 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 9412 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 6244 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 30875 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 62789 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 29429 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 58868 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 55024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 5668 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 30875 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 15598 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 15158 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 16893 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
МіГ-31
Опалення

росія продовжила заборону на експорт бензину до весни

Київ • УНН

 • 10 перегляди

У рф офіційно продовжили тимчасове обмеження на вивезення бензину за межі країни до 28 лютого. Це рішення спрямоване на утримання стабільності на внутрішньому ринку палива.

росія продовжила заборону на експорт бензину до весни

Уряд рф офіційно продовжив тимчасове обмеження на вивезення бензину за межі країни до 28 лютого. Рішення спрямоване на утримання стабільності на внутрішньому ринку палива на тлі триваючих атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з постановою, опублікованою в суботу, заборона стосується всіх експортерів, включно з безпосередніми виробниками пального. Окрім бензину, під обмеження до кінця лютого потрапили дизельне та суднове паливо, а також інші види газойлів для країн, які не займаються їх виробництвом. Попередній термін дії цих заходів мав закінчитися у поточному місяці.

Причини продовження санкцій

росія запровадила ці заходи наприкінці серпня через загострення паливної кризи. Ситуація погіршилася внаслідок регулярних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах та портах – від Чорного моря до Балтійського узбережжя.

Атаки призвели до дефіциту пального в окремих регіонах та різкого стрибка внутрішніх цін. Попри часткову стабілізацію ринку, ціни на заправках залишаються високими, що змушує кремль зберігати експортні обмеження.

росіяни платять за бензин більше, ніж американці: в чому причина 08.12.25, 16:28 • 2923 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Україна
росія продовжила заборону на експорт бензину до весни | УНН