росія продовжила заборону на експорт бензину до весни
Київ • УНН
У рф офіційно продовжили тимчасове обмеження на вивезення бензину за межі країни до 28 лютого. Це рішення спрямоване на утримання стабільності на внутрішньому ринку палива.
Уряд рф офіційно продовжив тимчасове обмеження на вивезення бензину за межі країни до 28 лютого. Рішення спрямоване на утримання стабільності на внутрішньому ринку палива на тлі триваючих атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з постановою, опублікованою в суботу, заборона стосується всіх експортерів, включно з безпосередніми виробниками пального. Окрім бензину, під обмеження до кінця лютого потрапили дизельне та суднове паливо, а також інші види газойлів для країн, які не займаються їх виробництвом. Попередній термін дії цих заходів мав закінчитися у поточному місяці.
Причини продовження санкцій
росія запровадила ці заходи наприкінці серпня через загострення паливної кризи. Ситуація погіршилася внаслідок регулярних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах та портах – від Чорного моря до Балтійського узбережжя.
Атаки призвели до дефіциту пального в окремих регіонах та різкого стрибка внутрішніх цін. Попри часткову стабілізацію ринку, ціни на заправках залишаються високими, що змушує кремль зберігати експортні обмеження.
