Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер продолжения второго сезона популярного сериала "Уэнсдей". Премьера новых серий состоится уже в сентябре, пишет УНН.

Детали

Netflix опубликовал официальный трейлер второй части второго сезона сериала "Уэнсдей". Новые эпизоды выйдут уже 3 сентября и продолжат историю мрачной, но харизматичной ученицы академии "Невермор".

Первая часть сезона, вышедшая ранее в этом году, уже завоевала огромную популярность среди зрителей по всему миру, собрав более 50 миллионов просмотров на платформе.

Напомним

Второй сезон "Уэнсдей", созданный Альфредом Гофом и Майлзом Милларом при участии Тима Бертона, продолжит историю главной героини с экстрасенсорными способностями в исполнении Дженны Ортеги.

После лета, проведенного за расследованиями и совершенствованием своих видений, Уэнсдей возвращается в Академию Невермор. Новый учебный год приносит неожиданности: поступает ее младший брат Пагсли, появляется новый директор, а слава после прошлых событий привлекает избыточное внимание.

Уэнсдей сталкивается со странными видениями о подруге Энид, конфликтами с матерью Мортишей и новыми загадками, связанными с историей семьи Аддамс.

Критики отмечают, что сериал стал более насыщенным сюжетно, а экранное время семьи Аддамс увеличилось.