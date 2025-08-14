$41.510.09
Эксклюзив
13:54 • 2744 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 7840 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 13876 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 28096 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 89339 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 52068 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 48892 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 44963 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40954 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46773 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер продолжения второго сезона сериала «Уэнсдей». Премьера новых серий состоится 3 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер продолжения второго сезона популярного сериала "Уэнсдей". Премьера новых серий состоится уже в сентябре, пишет УНН.

Детали

Netflix опубликовал официальный трейлер второй части второго сезона сериала "Уэнсдей". Новые эпизоды выйдут уже 3 сентября и продолжат историю мрачной, но харизматичной ученицы академии "Невермор".

Первая часть сезона, вышедшая ранее в этом году, уже завоевала огромную популярность среди зрителей по всему миру, собрав более 50 миллионов просмотров на платформе.

Напомним

Второй сезон "Уэнсдей", созданный Альфредом Гофом и Майлзом Милларом при участии Тима Бертона, продолжит историю главной героини с экстрасенсорными способностями в исполнении Дженны Ортеги.

После лета, проведенного за расследованиями и совершенствованием своих видений, Уэнсдей возвращается в Академию Невермор. Новый учебный год приносит неожиданности: поступает ее младший брат Пагсли, появляется новый директор, а слава после прошлых событий привлекает избыточное внимание.

Уэнсдей сталкивается со странными видениями о подруге Энид, конфликтами с матерью Мортишей и новыми загадками, связанными с историей семьи Аддамс.

Критики отмечают, что сериал стал более насыщенным сюжетно, а экранное время семьи Аддамс увеличилось.

Алена Уткина

КультураУНН Lite
Netflix