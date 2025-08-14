Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 2946 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 8008 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 13948 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 28188 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 89561 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 52170 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 48990 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 45026 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 40996 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 46802 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Популярнi новини
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 54924 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 67649 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 32662 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 41164 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 14232 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 7564 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 14659 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14:12 • 98 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 41862 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 42827 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 64070 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 116533 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер продовження другого сезону серіалу "Венздей". Прем'єра нових серій відбудеться 3 вересня.

Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер продовження другого сезону популярного серіалу "Венздей". Прем’єра нових серій відбудеться вже у вересні, пише УНН.

Деталі

Netflix опублікував офіційний трейлер другої частини другого сезону серіалу "Венздей". Нові епізоди вийдуть вже 3 вересня та продовжать історію похмурої, але харизматичної учениці академії "Невермор".

Перша частина сезону, що вийшла раніше цього року, вже здобула величезну популярність серед глядачів по всьому світу, зібравши понад 50 мільйонів переглядів на платформі.

Нагадаємо

Другий сезон "Венздей", створений Альфредом Гофом і Майлзом Мілларом за участю Тіма Бертона, продовжить історію головної героїні з екстрасенсорними здібностями у виконанні Дженни Ортеги.

Після літа, проведеного за розслідуваннями та вдосконаленням своїх видінь, Венздей повертається до Академії Невермор. Новий навчальний рік приносить несподіванки: вступає її молодший брат Пагслі, з’являється новий директор, а слава після минулих подій привертає надмірну увагу.

Венздей стикається з дивними видіннями про подругу Енід, конфліктами з матір’ю Мортісією та новими загадками, пов’язаними з історією сім’ї Аддамсів.

Критики відзначають, що серіал став більш насиченим сюжетно, а екранний час родини Аддамсів збільшився.

Альона Уткіна

