Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер продовження другого сезону популярного серіалу "Венздей". Прем’єра нових серій відбудеться вже у вересні, пише УНН.

Деталі

Netflix опублікував офіційний трейлер другої частини другого сезону серіалу "Венздей". Нові епізоди вийдуть вже 3 вересня та продовжать історію похмурої, але харизматичної учениці академії "Невермор".

Перша частина сезону, що вийшла раніше цього року, вже здобула величезну популярність серед глядачів по всьому світу, зібравши понад 50 мільйонів переглядів на платформі.

Нагадаємо

Другий сезон "Венздей", створений Альфредом Гофом і Майлзом Мілларом за участю Тіма Бертона, продовжить історію головної героїні з екстрасенсорними здібностями у виконанні Дженни Ортеги.

Після літа, проведеного за розслідуваннями та вдосконаленням своїх видінь, Венздей повертається до Академії Невермор. Новий навчальний рік приносить несподіванки: вступає її молодший брат Пагслі, з’являється новий директор, а слава після минулих подій привертає надмірну увагу.

Венздей стикається з дивними видіннями про подругу Енід, конфліктами з матір’ю Мортісією та новими загадками, пов’язаними з історією сім’ї Аддамсів.

Критики відзначають, що серіал став більш насиченим сюжетно, а екранний час родини Аддамсів збільшився.