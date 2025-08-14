$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 632 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 5184 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 10805 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 11721 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 16501 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 31251 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 97579 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 55638 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 52300 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 47600 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Будущее украинской авиации зависит от голосования за законопроекты "Defence City". Нардепы обсуждают включение авиаотрасли в инициативу, чтобы обеспечить ее развитие.

На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации

Украинская авиация оказалась на распутье, где политические решения могут стать либо толчком к росту, либо приговором на годы стагнации. Ближайшее голосование за законопроекты "Defence City" определит, получит ли отрасль инструменты для развития, или потеряет один из последних шансов сохранить стратегическое преимущество страны в небе. Накануне второго чтения соответствующих документов УНН собрал позиции народных депутатов относительно ситуации.

Детали

Несмотря на позитивные сигналы относительно учета авиационной отрасли в инициативе "Defence City" и сообщение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о снижении порогового критерия доли оборонного дохода для авиационных предприятий до 50%, ситуация с дальнейшей судьбой отрасли остается критической и неопределенной, ведь другие доработки относительно возможности получения преференций на научно-исследовательские работы, развитие технологий и другие составляющие развития отрасли могут быть не учтены.

Среди основного речь идет о:

  • официальное включение самолетостроительных предприятий в перечень резидентов по уже определенному правительством списку критически важных для экономики и обороноспособности компаний;
    • расширение критериев квалифицированного дохода с учетом годовых показателей и всей деятельности в сфере самолетостроения, обслуживания техники, двигателей и компонентов;
      • учет специфики военной экономики при налоговых и контрактных обязательствах; распространение налоговых и таможенных льгот на самолетостроение при условии реинвестирования средств; введение государственных гарантий и страхования экспортных контрактов;
        • направление высвобожденных средств исключительно на развитие производственной базы, модернизацию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрение новых технологий и повышение квалификации персонала.

          "Моя субъективная точка зрения − предприятия авиационной отрасли нужно поддерживать, но, насколько понимаю, в налоговом комитете эта позиция сейчас вряд ли находит поддержку. Поэтому лично в законопроектах о Defence City буду предлагать изменения, чтобы учесть авиационную отрасль. Поддержат ли их? Посмотрим", − отметил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

          Нардеп объясняет, что поддержка авиации имеет стратегическое значение для Украины, ведь потеря отрасли будет означать отказ от одного из ключевых конкурентных преимуществ государства.

          Это один из потенциальных драйверов нашей экономики. Тем более Украина входит в очень узкий круг стран, способных полностью производить самолеты, а враг пытается уничтожить эти возможности

          - подчеркнул Федор Вениславский.

          Похожее мнение высказал коллега Федора Вениславского по фракции Игорь Негулевский.

          Буду голосовать за, это важно сейчас в период войны, но и в мирное время тоже им (авиационным предприятиям – ред.) также была нужна поддержка

          - обозначил свою позицию Игорь Негулевский.

          Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко

          На стратегической важности авиационной промышленности акцентируют внимание и представители других парламентских фракций.

          У нас есть хорошие стратегические предприятия вроде АО "Антонов" и другие, которые работают в сфере авиастроения и их сегодня нужно поддержать. Авиация для нас является чрезвычайно важной

          - отметил член депутатской фракции политической партии «Европейская солидарность» Николай Величкович.

          Стоит отметить, что на протяжении последних лет украинская авиация пережила один из самых сложных периодов в своей истории. Закрытие воздушного пространства для гражданских рейсов, постоянные вражеские обстрелы и разрушение инфраструктуры, релокация предприятий из прифронтовых регионов и другие вызовы фактически поставили отрасль на грань выживания.

          Несмотря на это, авиационная промышленность удерживает позиции: обслуживает, модернизирует и оснащает воздушные суда для нужд армейской авиации и Воздушных сил, разрабатывает и внедряет новые технические решения, пользующиеся спросом даже на мировом рынке, реализует импортозамещение. Кроме того, Украина постепенно вытесняет Россию с рынка авиационных услуг для ООН, а отрасль продолжает приносить государству значительные бюджетные поступления.

          Эти результаты стали возможными благодаря инженерному потенциалу, высокому профессионализму украинских специалистов и налоговым преференциям, которые действовали более десяти лет. С 1 января 2025 года эти преференции были отменены, а потому "Defence City" сейчас рассматривается как ключевой инструмент, который либо обеспечит поддержку и развитие авиационной отрасли, либо, в случае отсутствия надлежащих решений, приведет к ее упадку.

          Комментируя роль авиации в современных условиях, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам авиационного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Петр Павловский, подчеркнул, что предприятия отрасли являются бесспорно важными, однако в государстве существует немало проблем, которым не уделяется должное внимание.

          Должна быть глубокая коммуникация между исполнительной властью и руководством предприятий, а не поверхностный подход по принципу: "Давайте поговорим, обменяемся письмами − и на этом все завершим

          - констатирует Петр Павловский.

          В этом контексте правки к законопроектам "Defence City" относительно поддержки украинской авиации являются примером практических и действенных шагов. Вопрос включения отрасли в эту инициативу остается в центре внимания, однако отсутствие консолидированной позиции в профильном комитете и неопределенность с ключевыми поправками создают риск, что стратегические авиапредприятия останутся без инструментов развития. Для сохранения потенциала нужны не только политическая воля, но и закрепленные в законодательстве решения, гарантирующие стабильные условия работы, инвестиционную защиту и технологический прогресс. Как разрешится ситуация − покажет время.

          Лилия Подоляк

