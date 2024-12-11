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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о 20 млрд долларов от США: важна поддержка, которая усилит обороноспособность Украины

Зеленский о 20 млрд долларов от США: важна поддержка, которая усилит обороноспособность Украины

Киев  •  УНН

 • 5932 просмотра

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США выделяют Украине 20 млрд долларов в рамках механизма ERA, которые поступят из замороженных российских активов. Зеленский назвал это важным шагом для усиления обороноспособности и привлечения агрессора к ответственности.

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение 20 миллиардов долларов, которые будут финансироваться за счет замороженных активов рф. По его словам, эта помощь усилит обороноспособность страны. Об этом Президент написал в X, передает УНН.

Искренне благодарен Президенту Байдену, министру финансов США Джанет Йеллен и обеим партиям Конгресса за выделение 20 миллиардов долларов в рамках механизма ERA по увеличению поступлений в бюджет Украины. Эта важная поддержка, финансируемая за счет замороженных российских активов, усилит обороноспособность Украины и поможет защитить наш суверенитет и народ от неспровоцированной агрессии

- написал Зеленский.

Президент указал, что это решение является весомым актом справедливости. По его словам, используя российские активы для поддержки Украины, "Большая семерка" привлекает агрессора к ответственности.

"Это четкий и решительный сигнал: россия должна заплатить за свою жестокую войну, а режим путина должен понести последствия за нарушение международного права, военные преступления и нападение на демократию", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что поддержка Украины-это не только поддержка одной нации. Это укрепление безопасности в Европе и важный урок для всех, кто стремится разжигать войны: ответственность за такие действия неизбежна.

Напомним 

Министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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