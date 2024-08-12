В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с американскими сенаторами и обсудил поддержку Украины, в частности использование замороженных активов рф. Об этом глава правительства рассказал в Telegram, передает УНН.

Детали

Рад приветствовать в Киеве американских сенаторов и друзей Украины Линдси Грэма (Республиканская партия) и Ричарда Блументаля (Демократическая партия) Отметил что продолжение двухпартийной поддержки США важно и в дальнейшем. Поблагодарил за голосование в Сенате важных для Украины инициатив - рассказал Шмыгаль.

Во время встречи украинский премьер озвучил потребности Киева в усилении ПВО. Он также подчеркнул, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь чрезвычайно ценна помощь США в обучении украинских пилотов.

Также Шмыгаль проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности по имплементации реформ.

У США вважають законним використовувати активи рф для підтримки України

Отдельное внимание уделили замороженным российским активам. Важно их полностью конфисковать и направить средства на насущные потребности Украины и наше восстановление. Мы также призываем американский бизнес инвестировать в приоритетные отрасли, что будет способствовать долгосрочному восстановлению и росту украинской экономики - рассказал премьер-министр Украины.

Кроме того, он поблагодарил за помощь США в восстановлении украинской энергетики.

По его словам, среди главных вызовов сегодня - подготовка к отопительному сезону. Восстанавливаем разрушенное и децентрализуем нашу энергосистему, чтобы сделать ее менее уязвимой к атакам России.

Напомним,

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что бюджетная помощь Украине зависит от реформ для повышения устойчивости экономики. США предоставили новый транш в размере 3,9 млрд долларов для стабилизации внутреннего фронта Украины.