Использование доходов от замороженных на Западе активов рф для поддержки Украины не является незаконным изъятием денег, заявила в воскресенье, 16 июня, министр финансов США Джанет Йеллен. Таким образом, она ответила на критику решения "большой семерки" выделить Киеву 50 млрд долларов под залог этих доходов. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Йеллен подчеркнула, что собственными силами активы Центробанка рф, замороженные в западных странах, останутся нетронутыми - речь идет о 260 млрд евро, большая часть из которых хранится в европейском депозитарии Euroclear. Однако на проценты от инвестирования этих средств - которые ежегодно составляют от 2,5 до 3,5 млрд евро - россия прав не имеет, подчеркнула глава Минфина США.

"Так что никакой юридической проблемы здесь нет", - заявила Йеллен.

Дополнение

МИД рф назвал использование замороженных российских активов для помощи Украине "очередным ударом по международному праву" и заявил, что "ответные меры безусловно обязательно последуют", и они будут "болезненными". Суть этих угроз в москве не раскрыли.

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