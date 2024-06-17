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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У США вважають законним використовувати активи рф для підтримки України

Київ • УНН

 • 38448 перегляди

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що використання надходжень від заморожених російських активів на підтримку України є законним, відповідаючи на критику рішення G7 надати Києву 50 мільярдів доларів під заставу цих надходжень.

У США вважають законним використовувати активи рф для підтримки України

Використання доходів від заморожених на Заході активів рф для підтримки України не є незаконним вилученням грошей, заявила в неділю, 16 червня, міністр фінансів США Джанет Єллен. Таким чином, вона відповіла на критику рішення "великої сімки" виділити Києву 50 млрд доларів під заставу цих доходів. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Єллен підкреслила, що власними силами активи Центробанку РФ, заморожені в західних країнах, залишаться недоторканими - йдеться про 260 млрд євро, більша частина з яких зберігається в європейському депозитарії Euroclear. Однак на відсотки від інвестування цих коштів - які щороку становлять від 2,5 до 3,5 млрд євро - Росія прав не має, наголосила глава Мінфіну США.

"Отже жодної юридичної проблеми тут немає", - заявила Єллен.

Доповнення

МЗС рф назвало використання заморожених російських активів для допомоги Україні "черговим ударом по міжнародному праву" і заявило, що "заходи у відповідь безумовно обов'язково підуть", і вони будуть "болючими". Суть цих погроз у москві не розкрили.

Сполучені Штати закликають європейців закрити лазівки для обходу санкцій проти росії21.05.24, 12:15 • 87215 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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