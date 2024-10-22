США готовят новые санкции против военной машины россии - СМИ
Киев • УНН
Администрация Байдена планирует ввести санкции против посредников, поставляющих россии критические материалы для армии. Новые ограничения будут объявлены на следующей неделе.
Администрация Байдена готовит новые санкции, направленные на ограничение доступа россии к товарам, которые поддерживают ее военную машину. Об этом заявила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
США "представят новые жесткие санкции, направленные против тех, кто содействует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах, которые поставляют россии критически важные материалы для ее армии", — заявила Йеллен в Вашингтоне.
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Она сказала, что санкции будут объявлены уже на следующей неделе.
Добавим
По информации СМИ, новые ограничения станут последними в ряду мер, направленных на пресечение торговли критически важными технологиями, которые российские военные использовали при вторжении на Украину. Экспорт большинства таких товаров двойного назначения напрямую в Россию запрещен, поэтому страна начала закупать их у третьих стран.
Хотя действия союзников позволили остановить некоторые поставки, россия нашла новые маршруты перевалки товаров, в том числе через Индию, Малайзию и Таиланд.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, помимо нацеливания на посредников в странах, вызывающих беспокойство, США, как ожидается, предложат больше мер, направленных на российский энергетический сектор и банки. Украина призывает партнеров активизировать усилия по борьбе со способностью россии обходить санкции, а также сократить ее доходы от продажи нефти.
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