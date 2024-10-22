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США готують нові санкції проти військової машини росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 44985 перегляди

Адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти посередників, які постачають росії критичні матеріали для армії. Нові обмеження буде оголошено наступного тижня.

США готують нові санкції проти військової машини росії - ЗМІ

Адміністрація Байдена готує нові санкції, спрямовані на обмеження доступу росії до товарів, які підтримують її військову машину. Про це заявила у вівторок міністр фінансів США Джанет Єллен, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

США "представлять нові жорсткі санкції, спрямовані проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, включно з посередниками в третіх країнах, які постачають росії критично важливі матеріали для її армії", - заявила Єллен у Вашингтоні.

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Вона сказала, що санкції буде оголошено вже наступного тижня.

Додамо

За інформацією ЗМІ, нові обмеження стануть останніми в низці заходів, спрямованих на припинення торгівлі критично важливими технологіями, які російські військові використовували під час вторгнення на Україну. Експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо в росію заборонений, тому країна почала закуповувати їх у третіх країн.

Хоча дії союзників дозволили зупинити деякі поставки, росія знайшла нові маршрути перевалки товарів, зокрема через Індію, Малайзію і Таїланд.

За словами людей, знайомих із цим питанням, крім націлювання на посередників у країнах, що викликають занепокоєння, США, як очікується, запропонують більше заходів, спрямованих на російський енергетичний сектор і банки. Україна закликає партнерів активізувати зусилля по боротьбі зі здатністю росії обходити санкції, а також скоротити її доходи від продажу нафти.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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