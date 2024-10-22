США готують нові санкції проти військової машини росії - ЗМІ
Київ • УНН
Адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти посередників, які постачають росії критичні матеріали для армії. Нові обмеження буде оголошено наступного тижня.
Адміністрація Байдена готує нові санкції, спрямовані на обмеження доступу росії до товарів, які підтримують її військову машину. Про це заявила у вівторок міністр фінансів США Джанет Єллен, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
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США "представлять нові жорсткі санкції, спрямовані проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, включно з посередниками в третіх країнах, які постачають росії критично важливі матеріали для її армії", - заявила Єллен у Вашингтоні.
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Вона сказала, що санкції буде оголошено вже наступного тижня.
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За інформацією ЗМІ, нові обмеження стануть останніми в низці заходів, спрямованих на припинення торгівлі критично важливими технологіями, які російські військові використовували під час вторгнення на Україну. Експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо в росію заборонений, тому країна почала закуповувати їх у третіх країн.
Хоча дії союзників дозволили зупинити деякі поставки, росія знайшла нові маршрути перевалки товарів, зокрема через Індію, Малайзію і Таїланд.
За словами людей, знайомих із цим питанням, крім націлювання на посередників у країнах, що викликають занепокоєння, США, як очікується, запропонують більше заходів, спрямованих на російський енергетичний сектор і банки. Україна закликає партнерів активізувати зусилля по боротьбі зі здатністю росії обходити санкції, а також скоротити її доходи від продажу нафти.
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