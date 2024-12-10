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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США заявили, что предоставляют Украине 20 млрд долларов с использованием замороженных активов рф

В США заявили, что предоставляют Украине 20 млрд долларов с использованием замороженных активов рф

Киев  •  УНН

 • 8550 просмотра

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Минфин США объявил о выделении $20 млрд для Украины в рамках инициативы G7 ERA на $50 млрд. Средства поступят через Всемирный банк из замороженных российских активов.

Министерство финансов Соединенных Штатов объявляет о выделении 20 миллиардов долларов в пользу Украины в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов, передает УНН.

"Эти средства, уплаченные за счет неожиданных поступлений, полученных от замороженных объективов россии, обеспечат Украине важную поддержку, когда она защищает свою страну от неспровоцированной агрессивной войны", — сказала министр финансов Джанет л. Йеллен.

"50 миллиардов долларов, совместно предоставленных G7 через эту инициативу, помогут обеспечить, чтобы Украина имела ресурсы, необходимые для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее храброго сопротивления. Вместе с безопасной помощью Америки Украине и шагами, которые мы будем продолжать принимать для решительного усиления санкций против россии, это действие будет способствовать дальнейшему обеспечению Украины для защиты своего суверенитета и достижения справедливого мира...", - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня Соединенные Штаты выполнили свое октябрьское обязательство предоставить Украине 20 миллиардов долларов в рамках этой инициативы, перечислив эти средства в Фонд финансового посредничества Всемирного банка по содействию выделению ресурсов для инвестирования в укрепление финансового посредничества Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), через который они будут быть доступны для Украины. Благодаря инициативе ERA G7 направила поступления от замороженных российских суверенных активов, используя эти поступления для поддержки Украины.

В Киев прибыла делегация сенаторов США: обсудили со Шмыгалем поддержку Украины и замороженные активы рф12 авг. 2024, 10:55 • 109036 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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