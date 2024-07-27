Министр финансов США Джанет Йеллен ожидает согласования условий кредита Украине на $50 млрд до октября. Средства планируют предоставить за счет замороженных российских активов, которые должны оставаться заблокированными до погашения кредита.
Министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду, что участники G7 до октября смогут согласовать условия предоставления Украине кредита в $50 млрд за счет замороженных российских активов. По ее словам, власти США проводили на эту тему «конструктивные разговоры» и «тесно сотрудничают» с G7 по этому вопросу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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«Я думаю, все складывается хорошо, вероятно, мы сможем сделать это до октября», - сказала Йеллен в разговоре с Reuters.
В разговоре с агентством она также заявила, что власти США оказывают давление на Евросоюз и страны G7 с требованием гарантий длительного замораживания российских активов. По ее словам, активы должны оставаться замороженными столько, сколько понадобится на погашение кредита $50 млрд для Украины, чтобы погашать этот кредит не пришлось американским налогоплательщикам.
Напомним,
ЕС, США и страны G7 в течение нескольких месяцев разрабатывают план предоставления Украине кредитов на общую сумму $50 млрд до конца 2024 года. Согласно планам Евросоюза, на поставку военной помощи Украине через Европейский фонд мира в 2024 году планируется выделить 90% полученной прибыли. В 2024 году Украина может получить €3 млрд из этих средств. Еще 10% направят в бюджет ЕС для дальнейшего распределения на Ukraine Facility (программа долгосрочной помощи Украине).
G7 обговорює план кредитування для України та продовження замороження російських активів24 июля 2024, 20:26 • 60837 просмотров