Министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду, что участники G7 до октября смогут согласовать условия предоставления Украине кредита в $50 млрд за счет замороженных российских активов. По ее словам, власти США проводили на эту тему «конструктивные разговоры» и «тесно сотрудничают» с G7 по этому вопросу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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«Я думаю, все складывается хорошо, вероятно, мы сможем сделать это до октября», - сказала Йеллен в разговоре с Reuters.

В разговоре с агентством она также заявила, что власти США оказывают давление на Евросоюз и страны G7 с требованием гарантий длительного замораживания российских активов. По ее словам, активы должны оставаться замороженными столько, сколько понадобится на погашение кредита $50 млрд для Украины, чтобы погашать этот кредит не пришлось американским налогоплательщикам.

Напомним,

ЕС, США и страны G7 в течение нескольких месяцев разрабатывают план предоставления Украине кредитов на общую сумму $50 млрд до конца 2024 года. Согласно планам Евросоюза, на поставку военной помощи Украине через Европейский фонд мира в 2024 году планируется выделить 90% полученной прибыли. В 2024 году Украина может получить €3 млрд из этих средств. Еще 10% направят в бюджет ЕС для дальнейшего распределения на Ukraine Facility (программа долгосрочной помощи Украине).

G7 обговорює план кредитування для України та продовження замороження російських активів