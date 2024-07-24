Лидеры финансовых министерств стран G7 собираются обсудить возможность использования доходов от замороженных российских суверенных активов для поддержки кредита в размере $50 миллиардов для Украины. Эти обсуждения будут проходить на полях встречи финансовых лидеров G20, посвященной экономическим, климатическим и развитию вопросам. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Старший чиновник Министерства финансов США отметил, что вряд ли встреча приведет к подписанию соглашения или заявления, но важно, чтобы министры финансов подробно рассмотрели технические аспекты плана кредитования Украины. Тем временем, послы государств-членов ЕС обсуждают возможные варианты для удовлетворения требований США по долговременному замораживанию активов.

В июне лидеры стран G7 принципиально согласились использовать доходы от замороженных российских активов на сумму около $300 миллиардов для обеспечения кредита в размере $50 миллиардов для Украины. Этот план не предусматривает конфискации активов, что могло бы дестабилизировать глобальную финансовую систему, как отмечает ЕС. Тем не менее, детали плана оказались более сложными, чем ожидалось.

США требуют гарантий, что активы будут оставаться замороженными на длительный период - как минимум до заключения мирного договора, который завершит войну, сохраняя суверенитет Украины и предусматривая компенсацию от России за ущерб, причиненный войной. Это несколько противоречит режиму санкций ЕС против России, который требует обновления каждые шесть месяцев, что оставляет возможность размораживания активов.

«Мы четко заявили нашим коллегам, что нам нужны твердые гарантии, что активы не будут разморожены без заключения мирного соглашения, в рамках которого Россия возместит убытки», - заявил чиновник Министерства финансов США. «С нашей точки зрения, что-то, что делает это очень четким, дало бы нам уверенность, что этот кредит может быть осуществлен.»

Чиновник не отметил, как можно достичь таких гарантий, но подчеркнул, что лидеры G7 решили реализовать план кредитования.

Проект документа ЕС указывает, что послы государств-членов обсуждают варианты продления периода возобновления санкций, в частности в отношении активов Центрального банка России, чтобы обеспечить реализацию плана кредитования. Варианты включают «бессрочное» продление периода обновления или его расширение до трех лет. В любом случае, требуется единодушие среди государств-членов ЕС.

Проект отмечает, что продолжение имеет целью «повысить правовую определенность и предсказуемость для партнеров G7 относительно чрезвычайных доходов, которые будут доступны Украине для обслуживания и погашения дополнительных двусторонних кредитов от ЕС и партнеров G7».

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