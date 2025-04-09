Заместитель руководителя ОП встретился с делегацией Палаты депутатов Бразилии. Обсудили Формулу мира, участие в Крымской платформе
и председательство Бразилии в G20.
Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Во время разговора с президентом
Бразилии он отметил хорошее состояние экономики обеих стран и важность развития партнерства.
Страны G20 договорились о необходимости налогообложения сверхбогатых людей. Предложение предусматривает 2% налог на состояние
свыше $1 млрд, но столкнулось с негативной реакцией некоторых стран.
Антониу Гутерриш призвал мир срочно пересмотреть климатические стратегии из-за рекордной жары. Он отметил необходимость отказа от
ископаемого топлива и усиления борьбы с неравенством.
Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил о возможности заключения рамочного соглашения G7 по кредиту Украине на $50 млрд из
замороженных российских активов до октября 2024 года. Кредит будет выдаваться из $300 млрд замороженных активов РФ.
Лидеры G7 рассматривают использование доходов от замороженных российских активов для кредита Украине на $50 млрд. США требуют
гарантий долговременного замораживания активов РФ до заключения мирного договора.