До октября страны G7, вероятно, согласуют рамочное соглашение по 50 млрд долларов кредита для Украины

Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил о возможности заключения рамочного соглашения G7 по кредиту Украине на $50 млрд из замороженных российских активов до октября 2024 года. Кредит будет выдаваться из $300 млрд замороженных активов РФ.