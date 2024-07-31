Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в саммите стран «Группы двадцати» после президентских выборов в ноябре. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с бразильским коллегой, сообщает пресс-служба президента Бразилии, передает УНН.

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Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Как сообщается, в телефонном разговоре Байден подтвердил свое присутствие на саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре и пожелал бразильскому председательству успехов на посту главы группы.

Также Байден отметил, что экономика обеих стран находится в хорошем состоянии и что партнерство между Бразилией и США должно продолжать развиваться.

В конце разговора президент Бразилии поздравил Байдена с его «великодушным» решением относительно избирательного процесса в США и пожелал демократам страны успеха на президентских выборах в ноябре.

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