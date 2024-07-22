Президент США Джо Байден не планирует уходить в отставку до окончания полномочий. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Представитель Белого дома заявил, что президент сумел изменить ситуацию в американском обществе лучше всего, где зафиксированы экономический рост и самый низкий уровень насильственных преступлений почти за 50 лет. Кроме того, было добавлено, что за время правления Байдена значительно усилено НАТО.

Также представитель Белого проинформировал, что Байден будет ждать окончания срока и достижения новых исторических результатов для американского народа. Следовательно, президент США планирует сосредоточиться на снижении расходов, создании рабочих мест и защите социального обеспечения.

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Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что Джо Байден должен немедленно подать в отставку.

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