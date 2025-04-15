Байден підтвердив участь у саміті G20 після виборів у США

Президент США Джо Байден підтвердив свою участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада. Під час розмови з президентом Бразилії він відзначив хороший стан економіки обох країн та важливість розвитку партнерства.