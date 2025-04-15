Заступник керівника ОП зустрівся з делегацією Палати депутатів Бразилії. Обговорили Формулу миру, участь у Кримській платформі та
головування Бразилії у G20.
Президент США Джо Байден підтвердив свою участь у саміті G20 у Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада. Під час розмови з президентом
Бразилії він відзначив хороший стан економіки обох країн та важливість розвитку партнерства.
Країни G20 домовилися про необхідність оподаткування надбагатих людей. Пропозиція передбачає 2% податок на статки понад $1 млрд,
але зіткнулася з негативною реакцією деяких країн.
Антоніу Гутерріш закликав світ терміново переглянути кліматичні стратегії через рекордну спеку. Він наголосив на необхідності
відмови від викопного палива та посилення боротьби з нерівністю.
Єврокомісар Паоло Джентілоні заявив про можливість укладення рамкової угоди G7 щодо кредиту Україні на $50 млрд із заморожених
російських активів до жовтня 2024 року. Кредит видаватиметься з $300 млрд заморожених активів РФ.
Лідери G7 розглядають використання доходів від заморожених російських активів для кредиту Україні на $50 млрд. США вимагають
гарантій довготривалого замороження активів РФ до укладення мирного договору.