Формула мира и участие в Крымской платформе: в ОП состоялась встреча с бразильскими парламентариями
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП встретился с делегацией Палаты депутатов Бразилии. Обсудили Формулу мира, участие в Крымской платформе и председательство Бразилии в G20.
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква встретился с делегацией Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии во главе с первым заместителем Комиссии по международным делам и национальной обороне Генералом Жирао, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Во время встречи обсудили реализацию Формулы мира и пути для более активного привлечения Бразилии к этому процессу.
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Заместитель руководителя Офиса Президента пригласил депутатов Национального конгресса присоединиться к международной Крымской платформе, в частности принять участие в третьем парламентском саммите инициативы, который в этом году состоится в Латвии.
Отдельное внимание уделили председательству Бразилии в "Группе двадцати" в этом году.
Стороны также обсудили сотрудничество в сфере культурных обменов, в частности возможные меры по популяризации украинской культуры в Бразилии.
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