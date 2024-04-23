Украина и Бразилия планируют расширить торговые отношения - Минэкономики

Украина и Бразилия планируют интенсифицировать экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обсуждение планов увеличения товарооборота между странами состоялось во время видеовстречи между первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко и вице-президентом, министром развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Жеральдо Родригесом Алкимном Фильо.

В ходе встречи украинская сторона презентовала возможности для бразильского бизнеса по сотрудничеству с украинскими предпринимателями.

Договорились, что наши правительства интенсифицируют углубление взаимовыгодного экономического сотрудничества и будут работать над увеличением товарооборота между Украиной и Бразилией. Мы имеем схожие взгляды на ассортимент продукции, торговлю которыми надо увеличивать, - рассказала Свириденко.

По ее словам, устойчивый экономический рост даже на фоне войны против РФ, а также статус Украины, как страны-кандидата на членство в ЕС, открывает перед иностранными инвесторами хорошие перспективы для выхода на европейские рынки.

Также во время разговора Юлия Свириденко пригласила представителей Бразилии на конференцию высокого уровня, направленную на достижение мира в Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, а также предложила бразильскому бизнесу принять участие в Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет 11 и 12 июня в Берлине.

Напомним

В январе Украина и Бразилия на уровне глав МИД обсудили продвижение по реализации украинской "Формулы мира" и работу со Швейцарией по организации Глобального саммита мира, а также начало торгово-экономических проектов.