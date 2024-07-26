Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество срочно пересмотреть климатические стратегии - после того, как в понедельник был снова зафиксирован самый жаркий день в истории наблюдений. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Глава ООН подчеркнул, что экстремальные погодные явления уже переходят в разряд обычных и больше не ограничены ни конкретными регионами, ни короткими сроками.

Аномальные температуры больше не ограничиваются одним днем, одной неделей или одним месяцем. Если что и объединяет наш разделенный мир, то это то, что все мы все чаще ощущаем жару - сказал Антониу Гутерриш.

Генсек ООН призвал ведущие промышленные державы мира ускорить отказ от ископаемого топлива, поскольку это одно из ключевых условий для того, чтобы замедлить изменения климата. Кроме того, необходимо усилить борьбу с неравенством, которое из-за радикальных изменений климата только углубляется.

G20 должна переключится с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и поддержать уязвимые страны и регионы. Национальные климатические планы должны демонстрировать, как каждая страна будет способствовать достижению глобальных целей, согласованных на COP28 - добавил генсек ООН.

Добавим

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, в течение ближайших пяти лет климатические изменения принесут новые температурные рекорды: как из-за выброса парниковых газов, в том числе связанных с человеческой деятельностью, так и из-за изменения фазы течения солнца, а также из-за изменения фазы течений и Тихом океане, которая началась в прошлом году.

Як Ель-Ніньо може вплинути на погоду у світі у 2023-2024 роках: деталі