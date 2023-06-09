Как Эль-Ниньо может повлиять на погоду в мире в 2023-2024 годах: детали

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Ученые говорят, что этот год является особенно тревожным. Последний раз сильное Эль-Ниньо было в самом разгаре 2016 года, когда мир стал самым жарким за всю историю наблюдений. Метеорологи ожидают, что это Эль-Ниньо в сочетании с чрезмерным потеплением из-за изменения климата приведет к тому, что мир столкнется с рекордно высокими температурами.

Эксперты также обеспокоены тем, что происходит в океане. Эль-Ниньо означает, что воды в восточной части Тихого океана теплее, чем обычно. Но еще до того, как началось это Эль-Ниньо, в мае средняя глобальная температура поверхности моря была примерно на 0,1°C выше, чем любая другая за всю историю наблюдений. Это может усилить экстремальную погоду.

"Мы находимся на беспрецедентной территории", - сказала метеоролог из Центра прогнозирования климата NOAA Мишель Л'Эро.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в журнале Science, Эль-Ниньо в этом году может привести к глобальным экономическим потерям в размере 3 триллионов долларов США, что приведет к сокращению ВВП, поскольку экстремальные погодные условия уничтожают сельскохозяйственное производство и способствуют распространению болезней.

Правительства уязвимых стран принимают это во внимание. Перу выделило 1,06 миллиарда долларов на борьбу с последствиями Эль-Ниньо и изменения климата, в то время как Филиппины, подверженные риску циклонов, сформировали специальную правительственную группу для борьбы с прогнозируемыми последствиями.

Вот как будет разворачиваться Эль-Ниньо и какую погоду можно ожидать.

Эль-Ниньо - это естественная климатическая картина, обусловленная чрезвычайно теплыми водами в восточной части Тихого океана. Он формируется, когда пассаты, дующие с востока на запад вдоль экваториальной части Тихого океана, замедляются или меняются местами при изменении атмосферного давления, хотя ученые не совсем уверены, что запускает цикл.

Поскольку пассаты воздействуют на нагретые солнцем поверхностные воды, их ослабление приводит к тому, что эти теплые воды западной части Тихого океана выплескиваются обратно в более холодные центральные и восточные бассейны Тихого океана.

Во время Эль-Ниньо 2015–2016 годов — самого сильного такого явления за всю историю наблюдений — стада анчоусов у берегов Перу разбились из-за этого вторжения теплой воды. И почти треть кораллов на Большом Барьерном рифе в Австралии погибла. В слишком теплых водах кораллы вытесняют живые водоросли, заставляя их кальцифицироваться и становиться белыми.

Это скопление теплой воды в восточной части океана также передает тепло высоко в атмосферу посредством конвекции, вызывая грозы.

"Когда Эль-Ниньо перемещает эту теплую воду, она перемещается туда, где случаются грозы", — сказал метеоролог NOAA Том Ди Либерто. "Это первое атмосферное домино, которое упадет".

Этот сдвиг в штормовой активности влияет на поток быстротекущего воздуха, который перемещает погоду по всему миру, называемый субтропическим струйным потоком, толкая его путь на юг и выпрямляя его в более плоский поток, который обеспечивает аналогичную погоду на тех же широтах.

Исторически и Эль-Ниньо, и Ла-Нинья происходили в среднем каждые два-семь лет, при этом Эль-Ниньо длился от 9 до 12 месяцев. Ла-Нинья, которая возникает, когда вода в восточной части Тихого океана становится прохладнее, может длиться от одного до трех лет.

Ученые не уверены, изменит ли изменение климата баланс между Эль-Ниньо и Ла-Нинья, сделав одну закономерность более менее частой. По словам ученых, если температура океана будет расти повсеместно, маловероятно, что цикл изменится, поскольку основная механика этого явления остается неизменной.

Однако, если некоторые части океана нагреваются быстрее других, это может повлиять на то, как Эль-Ниньо разыгрывается, усиливая разницу температур.