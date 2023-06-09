Як Ель-Ніньо може вплинути на погоду у світі у 2023-2024 роках: деталі

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Вчені кажуть, що цей рік є особливо тривожним. Востаннє сильне Ель-Ніньо було в самому розпалі 2016 року, коли світ став найспекотнішим за всю історію спостережень. Метеорологи очікують, що це Ель-Ніньо у поєднанні з надмірним потеплінням через зміну клімату призведе до того, що світ зіткнеться з рекордно високими температурами.

Експерти також стурбовані тим, що відбувається у океані. Ель-Ніньо означає, що води у східній частині Тихого океану тепліші, ніж зазвичай. Але ще до того, як почалося це Ель-Ніньо, у травні середня глобальна температура поверхні моря була приблизно на 0,1°C вище, ніж будь-яка інша за всю історію спостережень. Це може посилити екстремальну погоду.

"Ми знаходимося на безпрецедентній території", - сказала метеоролог із Центру прогнозування клімату NOAA Мішель Л'Еро.

Згідно з дослідженням, опублікованим минулого місяця в журналі Science, Ель-Ніньо цього року може призвести до глобальних економічних втрат у розмірі 3 трильйонів доларів США, що призведе до скорочення ВВП, оскільки екстремальні погодні умови знищують сільськогосподарське виробництво та сприяють поширенню хвороб.

Уряди вразливих країн беруть це до уваги. Перу виділило 1,06 мільярда доларів на боротьбу з наслідками Ель-Ніньо і зміною клімату, у той час, як Філіппіни, схильні до ризику циклонів, сформували спеціальну урядову групу для боротьби з прогнозованими наслідками.

Ось як розгортатиметься Ель-Ніньо і яку погоду можна очікувати.

Ель-Ніньо - це природна кліматична картина, обумовлена надзвичайно теплими водами у східній частині Тихого океану. Він формується, коли пасати, що дмуть зі сходу на захід вздовж екваторіальної частини Тихого океану, сповільнюються або змінюються місцями при зміні атмосферного тиску, хоча вчені не зовсім впевнені, що запускає цикл.

Оскільки пасати впливають на нагріті сонцем поверхневі води, їхнє ослаблення призводить до того, що ці теплі води західної частини Тихого океану виплескуються назад у більш холодні центральні та східні басейни Тихого океану.

Під час Ель-Ніньо 2015–2016 років — найсильнішого такого явища за всю історію спостережень — стада анчоусів біля берегів Перу розбилися через це вторгнення теплої води. І майже третина коралів на Великому Бар'єрному рифі в Австралії загинула. У надто теплих водах корали витісняють живі водорості, змушуючи їх кальцифікуватися та ставати білими.

Це накопичення теплої води в східній частині океану також передає тепло високо в атмосферу за допомогою конвекції, викликаючи грози.

"Коли Ель-Ніньо переміщає цю теплу воду, вона переміщається туди, де трапляються грози", - сказав метеоролог NOAA Том Ді Ліберто. "Це перше атмосферне доміно, яке впаде".

Цей зсув у штормовій активності впливає на потік швидкоплинного повітря, який переміщує погоду по всьому світу, званий субтропічним струменевим потоком, штовхаючи його шлях на південь і випрямляючи його в плоскіший потік, який забезпечує аналогічну погоду на тих же широтах.

Історично і Ель-Ніньо, і Ла-Нінья відбувалися в середньому кожні два-сім років, при цьому Ель-Ніньо тривав від 9 до 12 місяців. Ла-Нінья, яка виникає, коли вода у східній частині Тихого океану стає прохолоднішою, може тривати від одного до трьох років.

Вчені не впевнені, чи змінить зміна клімату баланс між Ель-Ніньо та Ла-Нінья, зробивши одну закономірність більш менш частою. За словами вчених, якщо температура океану зростатиме повсюдно, малоймовірно, що цикл зміниться, оскільки основна механіка цього явища залишається незмінною.

Однак, якщо деякі частини океану нагріваються швидше за інші, це може вплинути на те, як Ель-Ніньо розігрується, посилюючи різницю температур.