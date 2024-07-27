Страны «Большой двадцатки» согласились о необходимости налогообложения сверхбогатых людей. Но реализация этой идеи является сложной. Об этом пишут Reuters, передает УНН.

Детали

В итоговой декларации заседания G20 от 25 июля отмечается, что страны «с полным уважением к налоговому суверенитету будут стремиться сотрудничать, чтобы обеспечить эффективное налогообложение сверхбогатых людей».

Страны договорились начать «диалог по справедливому и прогрессивному налогообложению, включая сверхбогатыми людьми».

Министр финансов Бразилии Фернандо Хаддад приветствовал это решение как «историческое» соглашение. Бразилия и еще три страны выдвигали идею глобального налога для самых богатых людей мира, вдохновленную реформой корпоративного налогообложения ОЭСР.

Согласно предложению, с состояния в более чем 1 миллиард долларов будет взиматься налог в 2%. Всего в мире около 3 тысяч миллиардеров, которые могли бы попасть под такое налогообложение. По подсчетам, это может разблокировать примерно 250 миллиардов долларов в год.

«То, что началось сегодня, является более широким процессом, который потребует участия академических кругов, ученых и международных организаций, имеющих опыт и время, таких как ОЭСР и ООН», - сказал журналистам Фернандо Хаддад.

Но это предложение является очень противоречивым, и оно столкнулось с негативной реакцией, в частности министра финансов Германии Кристиана Линднера и министра финансов США Джанет Йеллен.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в кулуарах встречи G20 отметил, что первым шагом будет работа над обменом информацией между различными странами: «Это то, что будет обсуждаться в ближайшие месяцы и годы».

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