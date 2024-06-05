Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной

У Бразилії виявлена особлива корова, яка вдвічі важча за середньостатистичну дорослу особину своєї породи. Совершенно случайно, что була занесена в Книгу рекордов Гиннеса, як наездница, передаю АНН из сообщений на CBS News.

детали

В Бразилии сотни миллионов коров, но одна из них особенная. Корова Viatina-19 IV Mara Movéis, оцененная в 4 миллиона долларов, является самой дорогой коровой, когда-либо продававшейся на аукционе. При весе 1100 кг (более 2400 фунтов) она весит вдвое больше, чем средняя взрослая особь своей породы. Этот случай уже в Книге рекордов Гиннеса.

В настоящее время вдоль шоссе в Бразилии владельцы Viatina-19 разместили два рекламных щита, восхваляющих ее величие и призывающих людей совершить паломничество, чтобы увидеть суперкорову.

справка

Животноводческая отрасль является основным источником экономического развития Бразилии. Правительство стремится завоевать новые экспортные рынки. Крупнейший в мире экспортер говядины стремится к увеличению популярности говядины.

Viatina-19 FIV э воплощением бразильских амбиций в области животноводства, - многолетних усилий по выведению более мясных коров. Победители продаются на аукционах с высокими ставками-настолько высокими, что богатые владельцы ранчо даже разделяют право собственности.

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