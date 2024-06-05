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Бразилия представила супер корову стоимостью $4 млн, которая считается необычной
В Бразилии живут сотни миллионов коров, но одна из них особенная. Ее огромное белоснежное тело охраняют камеры и вооруженный охранник. Viatina-19 FIV Mara занесена в Книгу рекордов Гиннеса из-за своего необычного веса.
На Киевщине стартуют масштабные учения ВСУ: власти напомнили жителям не снимать передвижения военных и техники
Масштабные военные учения Вооруженных Сил Украины с перемещением личного состава и тяжелой техники пройдут в Киевской области с 5 по 13 июня. Жителей призывают не снимать на видео и не обнародовать передвижение украинских военных подразделений и техники из соображений безопасности.
российские хакеры заявляют о кибератаке на сайт испанской фирмы, которая готовит танки для Украины
Пророссийская хакерская группировка взяла на себя ответственность за кибератаку, в результате которой был отключен веб-сайт испанской компании Santa Barbara Systems, которая занимается модернизацией танков Leopard для Украины.
Томми Шелби возвращается: Netflix анонсировал фильм "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи
Netflix анонсировал предстоящий спин-офф популярного сериала "Острые козырьки" с Киллианом Мерфи в роли Томми Шелби, который будет снят по сценарию создателя сериала Стивена Найта.
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов обратилось в администрацию национального парка "Тузловские лиманы" за разъяснениями по поводу информации о фактах массового браконьерства на территории парка.
Суд оставил залог в 12 млн грн для нардепа Клочко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 12 млн грн для народного депутата Андрея Клочко, который подозревается в незаконном обогащении на сумму более 11 млн грн.
Жесткие бои продолжаются в районе Купянска и Волчанска: Сырский посетил позиции военных на направлениях Восточного фронта
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский пообщался с военными в районах активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях на Восточном фронте, где продолжаются ожесточенные бои.
ЕБРР выделяет 300 млн евро для поддержки энергетики Украины на фоне атак рф
ЕБРР выделяет 300 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины, пострадавшего от российских атак, для восстановления генерирующих мощностей, инфраструктуры и строительства новой децентрализованной генерации.
Парламент принял закон об отмене двойного налогообложения с Японией
Верховная Рада ратифицировала украинско-японскую Конвенцию об устранении двойного налогообложения, устанавливающую ограничения на налогообложение дивидендов, процентов и роялти между двумя странами для облегчения экономических отношений и снижения налоговых барьеров.
Количество боев выросло более чем вдвое: наибольшая активность противника фиксируется на Покровском направлении
Согласно обновленной информации Генерального штаба, украинские войска мужественно сдерживают натиск российских захватчиков, сообщается об интенсивных боях на Покровском направлении, в Харьковской области и других районах.