Бразилія представила суперкорову вартістю $4 млн, яка вважається незвичайною
Київ • УНН
У Бразилії живуть сотні мільйонів корів, але одна з них є особливою. Її величезне білосніжне тіло охороняють камери та озброєний охоронець. Viatina-19 FIV Mara занесена до Книги рекордів Гіннеса через свою незвичайну вагу.
У Бразилії виявлена особлива корова, яка вдвічі важча за середньостатистичну дорослу особину своєї породи. Нещодавно тварина була зареєстрована у Книзі рекордів Гіннеса, як найдорожча, передає УНН із посиланням на CBS News.
Деталі
У Бразилії сотні мільйонів корів, але одна з них є особливою. Корова Viatina-19 FIV Mara Movéis, оцінена в 4 мільйони доларів, є найдорожчою коровою, яку коли-небудь продавали на аукціоні. При вазі 1100 кілограмів вона важить вдвічі більше, ніж середня доросла особина своєї породи. Цей випадок вже у Книзі рекордів Гіннеса.
Наразі уздовж шосе в Бразилії, власники "Viatina-19" розмістили два білборди, що вихваляють її велич і закликають людей здійснювати паломництво, щоб побачити суперкорову.
Довідка
Тваринницька галузь є основним джерелом економічного розвитку Бразилії. Уряд прагне завоювати нові експортні ринки. Найбільший світовий експортер яловичини прагне збільшення популярності яловичини.
Viatina-19 FIV э втіленням бразильських амбіцій у галузі тваринництва, - багаторічних зусиль з виведення більш м'ясних корів. Переможців продають на аукціонах з високими ставками - настільки високими, що заможні власники ранчо навіть поділяють право власності.
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