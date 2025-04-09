ЕИБ и ЕБРР предоставят грантовое финансирование для внедрения системы экстренной помощи 112 в Украине. Проект объединит все
экстренные службы в единую систему по европейским стандартам.
Премьер-министр Украины ожидает от G7 быстрой разработки процедур передачи 50 млрд долларов из российских активов. Эти средства важны для покрытия бюджетных расходов Украины в 2025 году.
Страны G20 договорились о необходимости налогообложения сверхбогатых людей. Предложение предусматривает 2% налог на состояние
свыше $1 млрд, но столкнулось с негативной реакцией некоторых стран.
Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил о возможности заключения рамочного соглашения G7 по кредиту Украине на $50 млрд из
замороженных российских активов до октября 2024 года. Кредит будет выдаваться из $300 млрд замороженных активов РФ.