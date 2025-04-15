ЄІБ та ЄБРР нададуть грантове фінансування для впровадження системи екстреної допомоги 112 в Україні. Проєкт об'єднає всі екстрені
служби в єдину систему за європейськими стандартами.
Прем'єр-міністр України очікує від G7 швидкої розробки процедур передачі 50 млрд доларів з російських активів. Ці кошти важливі
для покриття бюджетних витрат України у 2025 році.
Країни G20 домовилися про необхідність оподаткування надбагатих людей. Пропозиція передбачає 2% податок на статки понад $1 млрд,
але зіткнулася з негативною реакцією деяких країн.
Єврокомісар Паоло Джентілоні заявив про можливість укладення рамкової угоди G7 щодо кредиту Україні на $50 млрд із заморожених
російських активів до жовтня 2024 року. Кредит видаватиметься з $300 млрд заморожених активів РФ.