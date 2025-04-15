Паоло Джентілоні

Очікуємо, що країни G7 оперативно розроблять технічні процедури для передачі Україні 50 млрд доларів від російських активів – Шмигаль

Прем'єр-міністр України очікує від G7 швидкої розробки процедур передачі 50 млрд доларів з російських активів. Ці кошти важливі для покриття бюджетних витрат України у 2025 році.