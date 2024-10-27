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ЄІБ та ЄБРР профінансують створення екстреної допомоги 112 в Україні на 12 млн євро

Київ • УНН

 • 65748 перегляди

ЄІБ та ЄБРР нададуть грантове фінансування для впровадження системи екстреної допомоги 112 в Україні. Проєкт об'єднає всі екстрені служби в єдину систему за європейськими стандартами.

ЄІБ та ЄБРР профінансують створення екстреної допомоги 112 в Україні на 12 млн євро

Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку виділять 12 млн євро грантового фінансування для створення системи екстреної допомоги 112 в Україні. Про це пише УНН з посиланням на Мінфін.

Деталі

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з Президенткою ЄІБ та Єврокомісаром з економічних питань Паоло Джентілоні було оголошено та підписано заяву про надання грантового фінансування в розмірі 12 млн євро для підтримки проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні.

Загальний обсяг фінансування проєкту включає грант у 12 млн євро та позику на 40 млн євро.

Проєкт спрямований на об’єднання служб швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони та аварійної газової служби в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації, що дозволить оперативно надавати допомогу громадянам.

Ініціатива передбачає створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, завдяки чому українські служби екстреної допомоги відповідатимуть європейським стандартам.

Нагадаємо

Україна отримає значну фінансову підтримку від ЄС, США та Великої Британії за рахунок заморожених російських активів, що є однією з найбільших фінансових перемог за час війни.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЕкономікаПолітика
Паоло Джентілоні
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