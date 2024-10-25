Україна отримає рекордну суму від заморожених активів рф: деталі від Шмигаля
Київ • УНН
G7 та ЄС виділять Україні близько 50 млрд доларів із заморожених російських активів. Кошти планують спрямувати на оборону, відновлення та підтримку українців вже цього року.
Україна отримає значну фінансову підтримку від ЄС, США та Великої Британії за рахунок заморожених російських активів, що є однією з найбільших фінансових перемог за час війни.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду, передає УНН.
Цього тижня Україна без перебільшення здобула одну з найбільших фінансових перемог за 2,5 роки великої війни. Європейський Союз, США і Велика Британія ухвалили рішення про виділення Україні фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів
ЄС надасть до 35 млрд євро. США - до 20 млрд доларів. Велика Британія - 2,3 млрд фунтів стерлінгів.
Загалом Україна отримає близько 50 млрд доларів від G7 та ЄС, і ці кошти мають бути доступні вже цього року
За словами премʼєра російські гроші використають на оборону, відновлення та на підтримку українців.
Нагадаємо
США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги. Це частина спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на загальну суму 50 млрд доларів.