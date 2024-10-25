Украина получит рекордную сумму от замороженных активов рф: детали от Шмыгаля
Киев • УНН
G7 и ЕС выделят Украине около 50 млрд долларов из замороженных российских активов. Средства планируют направить на оборону, восстановление и поддержку украинцев уже в этом году.
Украина получит значительную финансовую поддержку от ЕС, США и Великобритании за счет замороженных российских активов, что является одной из крупнейших финансовых побед за время войны.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства, передает УНН.
На этой неделе Украина без преувеличения одержала одну из крупнейших финансовых побед за 2,5 года большой войны. Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о выделении Украине финансовой поддержки за счет замороженных российских активов
ЕС предоставит до 35 млрд евро. США - до 20 млрд долларов. Великобритания - 2,3 млрд фунтов стерлингов.
В целом Украина получит около 50 млрд долларов от G7 и ЕС, и эти средства должны быть доступны уже в этом году
По словам премьера российские деньги используют на оборону, восстановление и на поддержку украинцев.
Напомним,
США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи. Это часть общего пакета поддержки от стран G7 и ЕС на общую сумму 50 млрд долларов.