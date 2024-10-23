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США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги - Шмигаль

Київ • УНН

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США виділять Україні до $20 млрд додаткової допомоги як частину пакету підтримки від G7 та ЄС на $50 млрд. Кошти будуть залучені з прибутків від заморожених російських активів для фінансових потреб України у 2025 році.

США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги - Шмигаль

США нададуть Україні до 20 млрд доларів додаткової допомоги. Це частина спільного пакета підтримки від країн G7 та ЄС на загальну суму 50 млрд доларів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

За словами Шмигаля, кошти будуть залучені завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів.

"Цього тижня аналогічні рішення ухвалили також ЄС та Велика Британія. Кошти від партнерів підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України", - додав Прем'єр.

Він також подякував Сполученим Штатам за підтримку.

"Це важлива інвестиція у безпеку Європи та всього світу", - резюмував Шмигаль.

Україна отримала 1,1 млрд дол. від МВФ23.10.24, 11:45 • 12575 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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