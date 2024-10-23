США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи - Шмыгаль
Киев • УНН
США выделят Украине до $20 млрд дополнительной помощи как часть пакета поддержки от G7 и ЕС на $50 млрд. Средства будут привлечены из доходов от замороженных российских активов для финансовых потребностей Украины в 2025 году.
США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи. Это часть общего пакета поддержки от стран G7 и ЕС на общую сумму 50 млрд долларов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
По словам Шмыгаля, средства будут привлечены благодаря использованию доходов от замороженных российских активов.
«На этой неделе аналогичные решения приняли также ЕС и Великобритания. Средства от партнеров пойдут на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году. Благодаря этой помощи наши союзники создают прочный фундамент для экономической и финансовой устойчивости Украины», - добавил Премьер.
Он также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.
«Это важная инвестиция в безопасность Европы и всего мира», - резюмировал Шмыгаль.
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