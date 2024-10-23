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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи - Шмыгаль

США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи - Шмыгаль

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 17:10  •  5523 просмотра

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США выделят Украине до $20 млрд дополнительной помощи как часть пакета поддержки от G7 и ЕС на $50 млрд. Средства будут привлечены из доходов от замороженных российских активов для финансовых потребностей Украины в 2025 году.

США предоставят Украине до 20 млрд долларов дополнительной помощи. Это часть общего пакета поддержки от стран G7 и ЕС на общую сумму 50 млрд долларов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

По словам Шмыгаля, средства будут привлечены благодаря использованию доходов от замороженных российских активов.

«На этой неделе аналогичные решения приняли также ЕС и Великобритания. Средства от партнеров пойдут на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году. Благодаря этой помощи наши союзники создают прочный фундамент для экономической и финансовой устойчивости Украины», - добавил Премьер.

Он также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку.

«Это важная инвестиция в безопасность Европы и всего мира», - резюмировал Шмыгаль.

Украина получила 1,1 млрд долл. от МВФ23 октября 2024, 08:45 • 10679 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль