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В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
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"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила 1,1 млрд долл. от МВФ

Украина получила 1,1 млрд долл. от МВФ

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23 октября 2024, 08:45  •  6190 просмотра

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МВФ предоставил Украине $1,1 млрд после пятого пересмотра программы EFF. Средства направят на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Международный валютный фонд предоставил Украине 1,1 млрд долл. после пятого пересмотра программы EFF, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Около $1,1 млрд от МВФ уже поступили Украине. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера. Этот транш мы получили благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF в размере $15,6 млрд. Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над следующим пересмотром программы", - сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обновленный меморандум МВФ не предусматривает обязательств по повышению тарифов на энергоносители - Минфин21 октября 2024, 15:28 • 30993 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль