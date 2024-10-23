Украина получила 1,1 млрд долл. от МВФ
Киев • УНН
МВФ предоставил Украине $1,1 млрд после пятого пересмотра программы EFF. Средства направят на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Международный валютный фонд предоставил Украине 1,1 млрд долл. после пятого пересмотра программы EFF, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Около $1,1 млрд от МВФ уже поступили Украине. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера. Этот транш мы получили благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF в размере $15,6 млрд. Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над следующим пересмотром программы", - сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
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