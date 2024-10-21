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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновленный меморандум МВФ не предусматривает обязательств по повышению тарифов на энергоносители - Минфин

Обновленный меморандум МВФ не предусматривает обязательств по повышению тарифов на энергоносители - Минфин

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 15:28  •  5209 просмотра

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Обновленный меморандум МВФ не содержит обязательств по повышению тарифов на энергоносители в Украине. Минфин сообщает, что рассматриваются различные варианты поддержки энергетической стабильности страны.

Обновленный меморандум МВФ, который включает 11 новых структурных маяков для Украины, по результатам пятого пересмотра программы не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители. Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.

Обновленный меморандум МВФ по результатам пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательств для Украины по повышению тарифов на энергоносители. Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, который нанесла РФ энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины. Меморандум МВФ включает различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы

- сообщили в Минфине.

Отмечается, что Украина уже прошла успешно пять пересмотров программы EFF МВФ.

В Минфине отметили, что меморандум от 18 октября 2024 года повторяет потенциальные меры, которые были в прошлых обновлениях, не предлагает новые и не создает для Украины обязательств по увеличению тарифов на энергоносители во время войны.

Напомним

МВФ добавил 11 новых структурных маяков для Украины, общее количество достигло 48. Украина ожидает скорого получения транша в 1,1 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита.

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов13 сентября 2024, 11:23 • 37178 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
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