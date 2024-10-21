МВФ збільшив кількість структурних маяків для України, але транш очікується вже скоро – нардеп

Україні буде надано кошти в рамках механізму розширеного фінансування. Є умова – виконання "домашнього" завдання державних реформ.

Про це розповів Олексій Леонов, народний депутат від фракції "Слуга народу" в ефірі телемарафону.

За результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, над яким ми працюємо. У ньому додалось ще 11 структурних маяків. Зараз, на сьогодні ми вже маємо їх 48

Але, так як, 29 вже виконано, - це є запорукою отримання траншів.

На питання, коли Україна отримає кошти в рамках траншу МВФ, і на що вони будуть спрямовані, представник фракції "Слуга народу" зазначив наступне:

Міністерство фінансів розраховує, що це буде дуже швидко, тому що минулого разу від затвердженого траншу до отримання коштів пройшло трошки більше, ніж три тижні

Нардеп пояснив, що кошти підуть на покриття бюджетного дефіциту, але отримання нового траншу "сутто грошовим виміром не вичерпується".

Новий меморандум з МВФ – це фактично нове домашнє завдання до реформ нашої держави. Отримані грощі МВФ прискорять реформи у нашій країні.

Він також відповів на питання щодо строків їх повернення:

Кошти надаються в рамках затвердженої у 2023 році програми і механізму розширеного фінансування. Програма розрахована на 48 місяців. Обсяг 15,6 млрд доларів. Повернення коштів – протягом періоду з 2027 року по 2033 рік.