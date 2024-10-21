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МВФ збільшив кількість структурних маяків для України, але транш очікується вже скоро – нардеп

Київ • УНН

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МВФ додав 11 нових структурних маяків для України, загальна кількість досягла 48. Україна очікує швидкого отримання траншу в 1,1 млрд доларів для покриття бюджетного дефіциту.

МВФ збільшив кількість структурних маяків для України, але транш очікується вже скоро – нардеп

Україні буде надано кошти в рамках механізму розширеного фінансування. Є умова – виконання "домашнього" завдання державних реформ.

Про це розповів Олексій Леонов, народний депутат від фракції "Слуга народу" в ефірі телемарафону.

За результатами роботи місії МВФ було розроблено новий меморандум, над яким ми працюємо. У ньому додалось ще 11 структурних маяків. Зараз, на сьогодні ми вже маємо їх 48

– зазначив нардеп.

Але, так як, 29 вже виконано, - це є запорукою отримання траншів.

На питання, коли Україна отримає кошти в рамках траншу МВФ, і на що вони будуть спрямовані, представник фракції "Слуга народу" зазначив наступне:

Міністерство фінансів розраховує, що це буде дуже швидко, тому що минулого разу від затвердженого траншу до отримання коштів пройшло трошки більше, ніж три тижні

– сказав Леонов.

Нардеп пояснив, що кошти підуть на покриття бюджетного дефіциту, але отримання нового траншу "сутто грошовим виміром не вичерпується".

Новий меморандум з МВФ – це фактично нове домашнє завдання до реформ нашої держави. Отримані грощі МВФ прискорять реформи у нашій країні.

– заявив народний обранець.

Він також відповів на питання щодо строків їх повернення:

Кошти надаються в рамках затвердженої у 2023 році програми і механізму розширеного фінансування. Програма розрахована на 48 місяців. Обсяг 15,6 млрд доларів. Повернення коштів – протягом періоду з 2027 року по 2033 рік.

- ідеться у відповіді. 

Нагадаємо

УНН передавав, що Рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF. Україна невдовзі отримає транш в 1,1 млрд доларів.

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) оновили базовий прогноз тривалості війни росії проти України – війна, за їх сценарієм, може тривати до кінця 2025 року.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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