МВФ увеличил количество структурных маяков для Украины, но транш ожидается уже скоро - нардеп
Киев • УНН
МВФ добавил 11 новых структурных маяков для Украины, общее количество достигло 48. Украина ожидает скорого получения транша в 1,1 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита.
Украине будут предоставлены средства в рамках механизма расширенного финансирования. Есть условие - выполнение "домашнего" задания государственных реформ.
Об этом рассказал Алексей Леонов, народный депутат от фракции "Слуга народа" в эфире телемарафона.
По результатам работы миссии МВФ был разработан новый меморандум, над которым мы работаем. В нем добавилось еще 11 структурных маяков. Сейчас, на сегодня мы уже имеем их 48
Но, так как, 29 уже выполнено, - это является залогом получения траншей.
На вопрос, когда Украина получит средства в рамках транша МВФ, и на что они будут направлены, представитель фракции "Слуга народа" отметил следующее:
Министерство финансов рассчитывает, что это будет очень быстро, потому что в прошлый раз от утвержденного транша до получения средств прошло чуть больше, чем три недели
Нардеп пояснил, что средства пойдут на покрытие бюджетного дефицита, но получение нового транша "сугубо денежным измерением не исчерпывается".
Новый меморандум с МВФ - это фактически новое домашнее задание к реформам нашего государства. Полученные деньги МВФ ускорят реформы в нашей стране, - заявил народный избранник.
Он также ответил на вопрос о сроках их возврата:
Средства предоставляются в рамках утвержденной в 2023 году программы и механизма расширенного финансирования. Программа рассчитана на 48 месяцев. Объем 15,6 млрд долларов. Возврат средств - в течение периода с 2027 года по 2033 год.
Напомним,
УНН передавал, что Совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF. Украина вскоре получит транш в 1,1 млрд долларов.
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