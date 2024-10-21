МВФ увеличил количество структурных маяков для Украины, но транш ожидается уже скоро - нардеп

ukenru
Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  33796 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  56016 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  102046 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  146704 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  171064 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  196181 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195196 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170452 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141434 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  115458 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронов и артиллерии отбиты

Николаевщина подверглась обстрелам: атаки дронов и артиллерии отбиты

  •  35884 просмотра
Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания

Ракетный удар по Кривому Рогу: 4 пострадавших, повреждены здания

  •  32794 просмотра
Преимущественно сухо и местами туман: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и местами туман: прогноз погоды на сегодня

  •  24195 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  135349 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  109026 просмотра
публикации
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  109026 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  135349 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  162485 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  164830 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  162584 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  120292 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  146704 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  106508 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  104771 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  102524 просмотра
Актуальное
МВФ увеличил количество структурных маяков для Украины, но транш ожидается уже скоро - нардеп

МВФ увеличил количество структурных маяков для Украины, но транш ожидается уже скоро - нардеп

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 13:50  •  4964 просмотра

Read in English

МВФ добавил 11 новых структурных маяков для Украины, общее количество достигло 48. Украина ожидает скорого получения транша в 1,1 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита.

Украине будут предоставлены средства в рамках механизма расширенного финансирования. Есть условие - выполнение "домашнего" задания государственных реформ.

Об этом рассказал Алексей Леонов, народный депутат от фракции "Слуга народа" в эфире телемарафона.

По результатам работы миссии МВФ был разработан новый меморандум, над которым мы работаем. В нем добавилось еще 11 структурных маяков. Сейчас, на сегодня мы уже имеем их 48

- отметил нардеп.

Но, так как, 29 уже выполнено, - это является залогом получения траншей.

На вопрос, когда Украина получит средства в рамках транша МВФ, и на что они будут направлены, представитель фракции "Слуга народа" отметил следующее:

Министерство финансов рассчитывает, что это будет очень быстро, потому что в прошлый раз от утвержденного транша до получения средств прошло чуть больше, чем три недели

- сказал Леонов.

Нардеп пояснил, что средства пойдут на покрытие бюджетного дефицита, но получение нового транша "сугубо денежным измерением не исчерпывается".

Новый меморандум с МВФ - это фактически новое домашнее задание к реформам нашего государства. Полученные деньги МВФ ускорят реформы в нашей стране, - заявил народный избранник.

Он также ответил на вопрос о сроках их возврата:

Средства предоставляются в рамках утвержденной в 2023 году программы и механизма расширенного финансирования. Программа рассчитана на 48 месяцев. Объем 15,6 млрд долларов. Возврат средств - в течение периода с 2027 года по 2033 год.

- говорится в ответе. 

Напомним,

УНН передавал, что Совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF. Украина вскоре получит транш в 1,1 млрд долларов.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обновили базовый прогноз продолжительности войны России против Украины - война, по их сценарию, может продлиться до конца 2025 года.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
sluga-narodaСлуга народа
ukrainaУкраина