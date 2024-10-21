МВФ увеличил количество структурных маяков для Украины, но транш ожидается уже скоро - нардеп

Украине будут предоставлены средства в рамках механизма расширенного финансирования. Есть условие - выполнение "домашнего" задания государственных реформ.

Об этом рассказал Алексей Леонов, народный депутат от фракции "Слуга народа" в эфире телемарафона.

По результатам работы миссии МВФ был разработан новый меморандум, над которым мы работаем. В нем добавилось еще 11 структурных маяков. Сейчас, на сегодня мы уже имеем их 48 - отметил нардеп.

Но, так как, 29 уже выполнено, - это является залогом получения траншей.

На вопрос, когда Украина получит средства в рамках транша МВФ, и на что они будут направлены, представитель фракции "Слуга народа" отметил следующее:

Министерство финансов рассчитывает, что это будет очень быстро, потому что в прошлый раз от утвержденного транша до получения средств прошло чуть больше, чем три недели - сказал Леонов.

Нардеп пояснил, что средства пойдут на покрытие бюджетного дефицита, но получение нового транша "сугубо денежным измерением не исчерпывается".

Новый меморандум с МВФ - это фактически новое домашнее задание к реформам нашего государства. Полученные деньги МВФ ускорят реформы в нашей стране, - заявил народный избранник.

Он также ответил на вопрос о сроках их возврата:

Средства предоставляются в рамках утвержденной в 2023 году программы и механизма расширенного финансирования. Программа рассчитана на 48 месяцев. Объем 15,6 млрд долларов. Возврат средств - в течение периода с 2027 года по 2033 год. - говорится в ответе.

Напомним,

УНН передавал, что Совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF. Украина вскоре получит транш в 1,1 млрд долларов.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) обновили базовый прогноз продолжительности войны России против Украины - война, по их сценарию, может продлиться до конца 2025 года.