Рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF. Україна невдовзі отримає транш в 1,1 млрд доларів
Київ • УНН
Виконавча рада МВФ затвердила п'ятий перегляд програми EFF для України. Це дозволить країні отримати новий транш близько 1,1 млрд доларів на покриття важливих невійськових бюджетних видатків.
Виконавча рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF, що дозволить Україні незабаром отримати новий транш обсягом близько 1,1 млрд доларів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
За словами Шмигаля, транш спрямують "на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру".
Крім того, за його словами, "під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів.
13 вересня прем'єр повідомив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.