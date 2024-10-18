Совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF. Украина вскоре получит транш в 1,1 млрд долларов

Исполнительный совет МВФ утвердил пятый пересмотр программы EFF, что позволит Украине вскоре получить новый транш объемом около 1,1 млрд долларов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

По словам Шмыгаля, транш направят "на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера".

Кроме того, по его словам, "во время пересмотра был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему привлечем в государственный бюджет больше ресурсов".

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов.

13 сентября премьер сообщил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.