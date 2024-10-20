МВФ оновив базовий прогноз щодо закінчення війни: в ОП відреагували

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) оновили базовий прогноз тривалості війни росії проти України – війна, за їх сценарієм, може тривати до кінця 2025 року, передає УНН.

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"В оновленому базовому сценарії війна зійде нанівець в останньому кварталі 2025 року, що чинитиме сильний гальмуючий вплив, але Україна зможе підтримувати помірне зростання", - йдеться в документі.

У попередньому прогнозі, що був оприлюднений у червні цього року у базовому сценарії закінчення війни прогнозувалося наприкінці 2024 року.

Загалом, оновлений базовий сценарій припускає, що вплив війни буде зосереджено на територіях із уже зниженою економічною активністю через ситуацію з безпекою, але зростання економіки зможе залишитися позитивним завдяки відновленню потенційного виробництва.

Радник голови ОП Сергій Лещенко в ефірі телемарафону заявив, що ніхто не може спрогнозувати, коли закінчаться бойові дії, а також закинув, що деякі партнери сповільнюють допомогу Україні.

Замість того, щоб в цьому питанні давати всіляку підтримку в частині озброєння, деякі партнери трохи уповільнюють цю допомогу. Відповідно робляться розрахунки власних прогнозів. Замість того, щоб робити прогнози, звичайно було б бажано отримати допомогу у бажаному обсязі і тоді ці прогнози будуть виглядати більш оптимістично. 2025 рік починається за 2 місяці, то очевидно, що у 2025 році є шанс, що все це закінчиться. Тому тут, напевно, все таки більше місця для того, щоб закликати виконувати активно взяті зобов’язання і давати Україні допомогу, яка потребується - заявив Сергій Лещенко.

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Також в опублікованому МВФ сценарії йдеться, що за прогнозом МВФ, у 2025-му інфляція знизиться до 7,5% до кінця року через ослаблення тиску витрат. Тоді, як дефіцит поточного рахунку збільшиться до 27,1 млрд доларів (14,3% ВВП) через стійкі потреби в імпорті.

"Незважаючи на погіршення поточного рахунку, деяке скорочення чистих прямих іноземних інвестицій та збільшення готівкових валютних коштів поза банками на тлі невизначеностей, пов'язаних із війною, валові резерви збільшаться до 44,9 млрд доларів за підтримки зовнішнього фінансування", - вказує Фонд.

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