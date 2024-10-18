Україна може отримати 35 млрд доларів із заморожених активів рф вже на початку нового року - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна може отримати 35 млрд $ із 50 млрд заморожених активів РФ з початку 2025 року. Це можливо за умови, що Угорщина не блокуватиме певні кроки, а 99% лідерів ЄС підтримують це рішення.
З початку 2025 року Україна зможе отримати 35 млрд доларів із 50 млрд заморожених активів росії, за умови, якщо Угорщина не буде блокувати деяких кроків. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.
50 млрд доларів заморожених російських активів прийняти на майданчику головування в "сімки", для нас важливе. Я був в Брюсселі, ми про це розмовляли і дуже хочемо, щоб Угорщина не блокувала деякі кроки і тоді ми швидше отримаємо частину цих коштів, а саме 35 млрд доларів
За його словами, фактично 99% лідерів ЄС підтримують таке рішення.
Фізично ми зможемо отримувати ці гроші з початку наступного року. Про це ми говорили з керівництвом ЄС і траншово отримувати гроші
За його словами, Україна зможе використовувати ці кошти для фінансування внутрішнього виробництва нашої зброї та на допомогу людям.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЄС вже ухвалив політичне рішення щодо розподілу 35 мільярдів доларів заморожених російських активів, однак подальший процес залежить від єдності європейських лідерів.