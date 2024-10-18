Україна може отримати 35 млрд доларів із заморожених активів рф вже на початку нового року - Зеленський

З початку 2025 року Україна зможе отримати 35 млрд доларів із 50 млрд заморожених активів росії, за умови, якщо Угорщина не буде блокувати деяких кроків. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.

50 млрд доларів заморожених російських активів прийняти на майданчику головування в "сімки", для нас важливе. Я був в Брюсселі, ми про це розмовляли і дуже хочемо, щоб Угорщина не блокувала деякі кроки і тоді ми швидше отримаємо частину цих коштів, а саме 35 млрд доларів