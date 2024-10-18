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Украина может получить 35 млрд долларов из замороженных активов рф уже в начале нового года - Зеленский

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 16:21  •  1296 просмотра

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Зеленский заявил, что Украина может получить 35 млрд $ из 50 млрд замороженных активов РФ с начала 2025 года. Это возможно при условии, что Венгрия не будет блокировать определенные шаги, а 99% лидеров ЕС поддерживают это решение.

С начала 2025 года Украина сможет получить 35 млрд долларов из 50 млрд замороженных активов России, при условии, если Венгрия не будет блокировать некоторые шаги. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, передает УНН.

50 млрд долларов замороженных российских активов принять на площадке председательства в «семерке», для нас важно. Я был в Брюсселе, мы об этом разговаривали и очень хотим, чтобы Венгрия не блокировала некоторые шаги и тогда мы быстрее получим часть этих средств, а именно 35 млрд долларов

- заявил Президент.

По его словам, фактически 99% лидеров ЕС поддерживают такое решение.

Физически мы сможем получать эти деньги с начала следующего года. Об этом мы говорили с руководством ЕС и траншево получать деньги

- сказал Президент.

По его словам, Украина сможет использовать эти средства для финансирования внутреннего производства нашего оружия и на помощь людям. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ЕС уже принял политическое решение о распределении 35 миллиардов долларов замороженных российских активов, однако дальнейший процесс зависит от единства европейских лидеров.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
bryusselБрюссель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина